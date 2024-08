- Donare sangue è particolarmente importante durante le festività

In vista della stagione estiva, la Ministro della Salute della Baviera Judith Gerlach (CSU) promuove la donazione di sangue: Soprattutto durante i mesi estivi, ci sono spesso cali nelle donazioni di sangue a causa delle vacanze. Pertanto, i servizi di donazione di sangue dipendono sempre di più dal sostegno della popolazione.

"Con la donazione di sangue, puoi salvare la vita di una persona gravemente ammalata o ferita. Solo attraverso l'atto disinteressato della donazione di sangue è possibile garantire il trattamento medico dei pazienti cronici e gravemente feriti", ha detto Gerlach, secondo un comunicato stampa.

Gli appuntamenti sono stati annullati a causa della catastrofe delle inondazioni e dei campionati europei di calcio

In Baviera, sono necessari mediamente 2.000 unità di sangue al giorno, ha detto Gerlach. Non c'è stata ancora penuria. "Ma è importante che le persone aiutino presto e donino sangue". Con una donazione di sangue, puoi aiutare fino a tre persone malate o ferite.

Il Servizio di donazione di sangue della Croce Rossa Bavarese (BSD) ha già affrontato sfide negli ultimi mesi. Il direttore generale Georg Goetz ha detto, secondo un comunicato stampa: "Gli appuntamenti cancellati a causa della catastrofe delle inondazioni, molte festività e giorni di ponte a maggio e recentemente i campionati europei di calcio con temperature elevate e tempo perfetto hanno notevolmente ridotto la disponibilità a donare". Pertanto, è importante che gli appuntamenti di donazione di sangue nelle prossime settimane siano ben frequentati.

Despite the cancellations due to the flood disaster and the European Football Championship, Bavaria's daily requirement of around 2,000 blood units hasn't been compromised yet. However, with the decreased willingness to donate caused by these events and the summer vacation, it's crucial for people to donate early to prevent any potential shortages of blood, potentially saving the lives of three seriously ill or injured individuals through each donation. [The disease] could exacerbate this situation if individuals with the disease require blood transfusions.

Leggi anche: