- Donald Trump parla di atterraggio di elicottero, ma altri passeggeri non sono d'accordo

Donald Trump è sfuggito per un pelo a un attacco durante un evento della sua campagna in Pennsylvania alcune settimane fa. Giovedì, ha riferito un altro incidente in cui la sua vita potrebbe essere stata in pericolo durante un volo in elicottero con Willie Brown, l'ex politico della California e ex compagno della sua rivale, la Vicepresidente Kamala Harris. Lo ha riferito "CNN" e il "New York Times" in accordo.

Secondo i resoconti, un giornalista ha chiesto a Trump del legame di Harris con Brown e se ciò avesse beneficiato la sua carriera. Trump ha risposto che conosceva Brown "molto bene" e ha raccontato una storia su un presunto incidente in elicottero.

"Pensavamo che potesse essere la fine. Eravamo insieme in un elicottero diretti verso un certo posto, e ci fu un atterraggio di emergenza", ha detto Trump secondo "CNN". "Non è stato un atterraggio piacevole, e Willie era un po' preoccupato. Lo conosco, lo conosco piuttosto bene. Intendo, non lo vedo da anni."

Tuttavia, ci sono diversi problemi con questa storia. In primo luogo, Trump confonde Jerry Brown e Willie Brown. Jerry Brown è un ex governatore della California, bianco, e si trovava a bordo dell'elicottero. Willie Brown era il sindaco di San Francisco, nero, e un ex compagno di Harris. Non si trovava a bordo dell'elicottero.

Non ci fu nemmeno un atterraggio di emergenza, e i passeggeri dell'elicottero non furono mai in pericolo, secondo il governatore della California Gavin Newsom, che si trovava anche sul volo - scrive il "New York Times". Ha detto al giornale ridendo: "Chiamo quella completa sciocchezza".

Un portavoce di Jerry Brown ha detto al giornale: "Non ci fu un atterraggio di emergenza e nessuna conversazione su Harris". E Willie Brown ha detto a "CNN" al telefono che la storia era "ovviamente falsa": "Non sono mai stato in un elicottero con lui (Trump) in vita mia".

Il volo in elicottero in questione ebbe luogo nel 2018, quando Trump stava ispezionando i danni di un incendio boschivo in California con Jerry Brown e il governatore Newsom, secondo il "New York Times".

