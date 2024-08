"Donald Trump incontra sfide quando gareggia contro formidabili avversarie femminili"

Trump non resiste: Despite dei suoi compagni di partito, attacca Harris in modo sessista. Tali tattiche ricordano i suoi attacchi passati contro Clinton. Il comportamento di Trump scoraggia alcuni elettori, ma non tutti, dice Dennis Steffan, professore di scienze della comunicazione all'Università Libera di Berlino.

ntv.de: Trump ha attaccato Kamala Harris in modo sessista. Potrebbe costargli le elezioni?

Dennis Steffan: Gli attacchi personali contro i rivali politici sono comuni nelle campagne elettorali americane. Questa tattica, nota come "campagna negativa", viene spesso utilizzata per creare un valore di notizia negativo. Tali attacchi non scoraggiano i sostenitori, ma li mobilitano attraverso like, condivisioni e commenti. Il recente post di Trump è un chiaro messaggio ai suoi sostenitori: Non può farlo, ma io sì. Tuttavia, le prestazioni elettorali di Trump tra le donne sono state peggiori di quelle di Clinton e Biden, il che suggerisce che non possa guadagnare alcun sostegno dalle donne con questa strategia.

Le donne bianche moderate dei sobborghi potrebbero influire sulle elezioni. Trump non sta correndo un grosso rischio lì?

Trump crede di essere stato forte sulla sicurezza delle donne dei sobborghi. Tuttavia, gli attuali sondaggi mostrano che questo gruppo critico tende a preferire Harris piuttosto che Trump. Inoltre, le recenti dichiarazioni del suo vice J.D. Vance sulle donne dei sobborghi e i diritti riproduttivi potrebbero non aver aiutato la causa di Trump. Al momento, Trump affronta un vero "problema di donne".

La squadra di campagna di Harris sta cercando di ignorare gli attacchi di Trump e rispondere con umorismo. È la giusta strategia?

I primi sondaggi suggeriscono che questa strategia potrebbe essere efficace. Harris non risponde in modo simile, come fece Clinton. La campagna di Harris si rifiuta di impegnarsi al livello di Trump. Ma le fasi finali della campagna, a partire dal giorno del lavoro del 2 settembre e culminando nel dibattito televisivo del 10 settembre, potrebbero costringere Harris a un confronto con Trump.

Le donne forti e intelligenti che lo sfidano sembrano particularly irritare Trump, dice l'ex portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham. È vero?

Trump ha difficoltà a fare campagna contro donne forti e intelligenti perché si considera il maschio alpha. Trump assume che nessuna donna possa essere più forte o superiore a lui. Se così fosse, non saprebbe gestirlo bene. Trump e la sua squadra si erano preparati per Biden come avversario più debole. Potevano attaccarlo su più fronti, sia per il contenuto che per la personalità. Contro Harris, Trump sembra ancora incerto sulla sua strategia.

Quindi Trump sta appellando al desiderio di un uomo forte tra gli elettori?

La ricerca mostra che un candidato politico deve mostrare determinate qualità per essere eletto, come la leadership e la competenza. La affidabilità, la credibilità, l'empatia e la simpatia sono altrettanto importanti.

Tali attribuzioni sono sempre soggettive, ma ci sono sicuramente persone che non attribuiscono alcuna di queste qualità a Trump. Qual è l'appeal di Trump?

L'appeal di Trump è complesso e multifacetato. Alcuni sono attratti dal suo approccio audace e senza scuse, mentre altri apprezzano la sua competenza imprenditoriale e la sua presunta capacità di fare le cose. Alcuni potrebbero anche essere attratti dal suo messaggio populista e dalla sua volontà di sfidare l'establishment politico. In definitiva, i motivi dell'appeal di Trump sono diversi e vari.

Trump Dice Cio' Che Alcuni dei Suoi Sostenitori Pensano Ma Non Osano Dire

Trump esprime sentimenti che alcuni dei suoi sostenitori covano ma sono troppo timidi per esprimerli. Non ha problemi a superare i limiti. Un esempio notevole è la conversazione del 2016 sulla sua campagna bus, in cui ha fatto commenti volgari sulle donne. In seguito li ha liquidati come "chiacchiere da spogliatoio", che i suoi sostenitori hanno trovato accettabili. Trump Ha Vinto Contro Clinton Grazie o Despite il Suo Misoginia?

La decisione di un votante è multifattoriale e difficile da attribuire a un solo fattore. Nonostante la sua misoginia, ha ricevuto più voti dalle donne bianche di Clinton nel 2016, ma non ha guadagnato il sostegno dei neri e dei latinoamericani. L'errore di Clinton è stato presentarsi come both un campione del progresso e della stabilità, una narrazione che molti elettori hanno trovato priva di credibilità. L'hanno associata all'élite politica. Attualmente, l'economia degli Stati Uniti sta crescendo e la Federal Reserve degli Stati Uniti sta considerando il taglio dei tassi di interesse, migliorando il mercato azionario. Questo cambia il contesto delle elezioni.

Cosa è Cambiato dal Campagna di Clinton?

L'approccio di Trump rimane lo stesso. Rima fedele a se stesso. Il pubblico sa cosa aspettarsi da Trump - lo vogliano o no. Solo i suoi avversari sono cambiati, che hanno portato alle elezioni del 2016 e del 2020. Nella campagna contro Biden, abbiamo assistito alla polarizzazione del paese, come durante la pandemia di coronavirus. Biden ha condotto la sua campagna da casa, attenendosi ai regolamenti COVID-19. Nel frattempo, Trump ha tenuto grandi comizi violando i regolamenti. Ora Trump si confronta con Harris, un'altra donna forte e intelligente, ma questa volta potrebbe non commettere gli stessi errori di Clinton. Vedremo come si svilupperà la campagna.

Nel suo discorso a Chicago, Harris ha spesso menzionato sua madre. Potrebbe essere una mossa strategica per risuonare con le elettrici specificamente?

La società americana attribuisce grande importanza ai valori familiari e alla calore. Discutendo spesso di sua madre, Harris dimostra la sua capacità di connettersi con le persone a livello personale. Questo aspetto emotivo viene spesso valutato quando si valutano e si scelgono i politici.

In conversazione con Dennis Steffan, Lea Verstl ha osservato

La storia di Trump di attaccare le donne in politica è ben documentata, compresi i suoi critici nei confronti di Hillary Clinton durante le elezioni del 2016. Questo schema continua con i suoi recenti attacchi a Kamala Harris, che sono stati ampiamente criticati come sessisti.

Tuttavia, alcuni sostenitori di Trump potrebbero vedere questi attacchi come una dimostrazione di forza e audacia, data la loro apprezzamento per l'approccio senza scuse di Trump alla politica.

Leggi anche: