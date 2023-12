La storia in evidenza

Donald Trump fa arrabbiare gli scozzesi dopo che un lussuoso golf resort ha vietato l'Irn-Bru

Irn-Bru è la bevanda analcolica più diffusa in Scozia

Secondo quanto riferito, Trump Turnberry ha vietato la bevanda

Indignazione sui social media per la decisione

La notizia che Trump Turnberry, nell'Ayrshire, ha ritirato dalla vendita la bevanda gassata di colore arancione brillante, più popolare della Coca-Cola in Scozia, per il timore che la bevanda possa macchiare in modo permanente i costosi tappeti del resort, è stata un argomento di tendenza nel Regno Unito su Twitter.

Il divieto sarebbe emerso dopo che gli ospiti hanno rifiutato la richiesta di fornire la bevanda analcolica preferita dagli scozzesi durante un evento.

Nell'ambito dell'ammodernamento del resort a cinque stelle, costato 200 milioni di sterline (271 milioni di dollari), sarebbero state spese centinaia di migliaia di sterline per i tappeti.

Ralph Porciani, direttore generale di Turnberry, ha dichiarato all'Ayrshire Post: "Non possiamo permettere che si macchi quando la sola sostituzione della moquette della sala da ballo costerebbe 500.000 sterline (678.800 dollari).

"Abbiamo ville con macchie di Irn-Bru sui tappeti e non posso permetterlo".

Il quotidiano nazionale The Scotsman ha pubblicato un editoriale sull'argomento intitolato "Una sfortunata macchia sulla reputazione di Trump".

"Il resort può avere tappeti da ballo da proteggere, ma sicuramente la macchia sulla reputazione di Trump dovuta a questa decisione sconsiderata è molto, molto peggiore", ha scritto il giornale.

Su Twitter, Edward MacKenzie ha dichiarato: "Questa volta ha davvero esagerato!", mentre Occasionally Odd ha twittato: "Perché non fanno tutti i tappeti #irnbru colorati?" e Simon MacMichael ha detto: "Il Presidente degli Stati Uniti ha appena dichiarato guerra alla Scozia".

Contattato dalla CNN, Trump Turnberry non ha avuto nessuno disponibile per un commento, dicendo che Porciani era "troppo occupato per fornire commenti su questo". Anche AG Barr, il produttore della bevanda, ha rifiutato di commentare il divieto.

Secondo Irn-Bru, l'equivalente di 20 lattine della sua bevanda, prodotta per la prima volta nel 1901, viene venduto ogni secondo.

La bevanda è così popolare in Scozia che i fan hanno fatto scorta di lattine in previsione dell'introduzione, il mese scorso, da parte del governo britannico, di una tassa sullo zucchero per le bevande analcoliche, che ha imposto un cambiamento nella ricetta, riducendo quasi della metà lo zucchero contenuto.

L'anno scorso i social media si sono infiammati quando Barack Obama ha ricevuto una versione senza zucchero della bevanda durante la sua prima visita in Scozia, mentre nel 2014 il Canada ha vietato l'Irn-Bru - e altri noti prodotti britannici come Marmite e Ovomaltina - perché conteneva ingredienti non approvati.

Non è la prima volta che Trump, la cui madre è nata sull'isola di Lewis, irrita gli scozzesi: il Presidente degli Stati Uniti è stato accusato di non aver mantenuto le promesse e di aver rovinato le dune scozzesi con il suo campo da golf nell'Aberdeenshire.

L'anno scorso, i membri del Parlamento britannico hanno discusso una mozione per impedire al miliardario di effettuare una visita ufficiale di Stato nel Paese, dopo che più di 1,8 milioni di persone avevano firmato una petizione che chiedeva di declassare il viaggio sulla scia della proposta di Trump di vietare l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di alcuni Paesi a maggioranza musulmana.

Trump visiterà la Gran Bretagna a luglio, anche se non in una vera e propria visita di Stato, e dovrebbe incontrare la Regina Elisabetta II, ma non è ancora chiaro quale bevanda sarà servita per l'occasione.

