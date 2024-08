Prime apparizioni successive del tentato assassinio - Donald Trump continua la sua campagna all'aperto, circondato da forti barriere di vetro.

Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, è tornato sulla strada della campagna elettorale, questa volta all'aria aperta. Dopo un tentato assassinio di luglio, Trump è stato protetto da uno scudo di vetro antiproiettile durante la sua prima apparizione outdoor nello "stato oscillante" della Carolina del Nord. Nelle ultime settimane, fonti suggeriscono che il Servizio Segreto potrebbe utilizzare vetro antiproiettile per gli eventi outdoor futuri.

Il 13 luglio, un tiratore su un tetto vicino ha preso di mira Trump durante un comizio in Pennsylvania. Il 78enne è stato colpito da un proiettile vicino all'orecchio, mentre l'assalitore è stato rapidamente catturato dalla sicurezza. Purtroppo, un partecipante è morto e due sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto durante un evento outdoor a Butler. Da allora, Trump ha partecipato a numerosi eventi indoor della campagna elettorale di fronte a grandi folle.

Misure di Sicurezza Intensive

L'incontro nella Carolina del Nord era fortemente protetto, con video che mostrano guardie armate sui tetti dei edifici vicini di Asheboro. Le autorità locali hanno riferito due arresti poco dopo l'evento. I sospetti sono stati visti ammanettati e le loro armi sono state confiscate da un veicolo. La stazione CBS 17 ha confermato, citando fonti della polizia, che non c'era un immediato pericolo per il pubblico.

Emergenza Medica

In precedenza, durante l'evento, c'è stata un'incidente che ha coinvolto una donna tra il pubblico che apparentemente soffriva per il caldo eccessivo. Trump ha interrotto il suo discorso per chiamare un medico, dicendo: "Un M.D., per favore. Qui dentro fa un caldo insopportabile". L'ex presidente poi ha lasciato il palco per occuparsi della donna, ricevendo una calorosa applauso in risposta.

Un incidente simile si è verificato al comizio di Kamala Harris a Milwaukee martedì sera (ora locale). Harris ha anche interrotto il suo discorso a causa di un'emergenza medica, chiedendo assistenza medica.

Attualmente, Trump si sta concentrando sui cosiddetti "stati oscillanti" per le elezioni presidenziali del 5 novembre, dove si differenzia dalla convention democratica di Chicago, dove il suo avversario, Harris, è la star.

Durante il suo discorso ad Asheboro, Trump ha scherzosamente detto ai suoi consiglieri e ai leader del partito di concentrarsi di più sulla discussione politica e meno sugli attacchi personali contro i suoi avversari politici. "Devo usare attacchi personali? O trattenermi?" ha chiesto al suo pubblico, che ha risposto con una fragorosa ovazione. "I miei consiglieri sono disoccupati", ha scherzato.

Discorso Infiammatorio di Trump

Come al solito, il discorso di Trump era pieno di commenti offensivi. Non solo ha denigrato la vicepresidente degli Stati Uniti Harris, ma anche il presidente attuale, Joe Biden, e l'ex presidente Barack Obama. Trump era particolarmente irritato dal discorso di Obama durante la convention democratica della sera precedente.

"È stato piuttosto sgradevole ieri sera. Sto cercando di essere diplomatico, ma è difficile quando diventano troppo personali", si è lamentato Trump. Obama aveva criticato Trump per i suoi soprannomi infantili, le teorie del complotto assurde e l'ossessione inspiegabile per le dimensioni della folla.

Date le misure di sicurezza aumentate dopo un tentato assassinio di Donald Trump durante la campagna elettorale del #USelection2024, è degno di nota che il suo discorso ad Asheboro fosse pieno di commenti infiammatori contro i suoi avversari politici, tra cui la vicepresidente degli Stati Uniti Harris, il presidente Biden e l'ex presidente Obama.

Mentre le elezioni si avvicinano, Trump si concentra sui "stati oscillanti" per le elezioni presidenziali del 5 novembre, cercando di differenziarsi dalla sua avversaria democratica, Kamala Harris, che è la star della convention democratica di Chicago.

