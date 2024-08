Donald Duck si unisce alla stimabile lista di intervistati di 'Hot Ones'.

In un episodio distintivo della celebre serie online, il personaggio illustre, insieme a Topolino, fa un'apparizione. Questo episodio è speciale perché gli ospiti si divertono a mangiare ali di pollo sempre più piccanti mentre vengono intervistati dal conduttore Sean Evans.

L'episodio di Paperino ha segnato un importante celebrazione del 90° anniversario del personaggio Disney. Conosciuto per la sua abilità nel riscaldare l'atmosfera, Paperino non è riuscito a mantenere la compostezza.

Possiamo affermare che l'audace impresa di questo personaggio Disney nel affrontare le ali piccanti passerà alla storia come un evento memorabile. Ecco alcuni altri episodi:

Idris Elba

L'attore versatile, noto per il suo ruolo in "Luther", ha dimostrato un notevole autocontrollo nell'affrontare le ali. Elba ha mostrato la sua sicurezza sin dall'inizio, dichiarando: "Non temo nessuno".

Mentre l'episodio proseguiva, Elba, appassionato di salse piccanti, ha continuato a sfidare se stesso con diverse salse, fino a quando non ha incontrato una veramente piccante.

Ha chiesto da dove venisse lo show, che si è rivelato essere un'idea di un uomo chiamato Chris, presente durante la registrazione.

Elba, scherzosamente, ha chiesto se aveva il coraggio di sfidare "Chris", mentre cercava di riprendere fiato.

Ariana Grande

La cantante vegana ha affrontato con grazia il suo episodio, con lo show che le ha fornito ali di pollo vegane. Grande era ben preparata per il piccante, avendo portato con sé medicinali contro l'acidità, banane e popsicle per superare l'intenso calore.

Anche se non è abituata a guardare, i fan sono rimasti colpiti dal suo spirito indomabile mentre affrontava le ali piccanti con disinvoltura - anche se ha fatto una smorfia di disgusto.

“Il mio viso è cambiato perché credo di aver scoperto che non mi piace la salsa piccante”, ha scherzato Grande.

In avanti e verso l'alto.

Jennifer Lawrence

Omaggiando il suo ruolo in "Hunger Games", Lawrence ha inizialmente lodato le ali come "deliziose" ma presto si è trovata in agonia.

“Niente mi aiuta” si è lamentata mentre il calore diventava insopportabile e nemmeno i liquidi offrivano sollievo.

“Credo di essere vicina alla morte!” ha gridato alla fine.

Il dopo è stato orribile.

“Ho violentemente espulso il mio contenuto dopo. Disturbante”, ha ammesso Lawrence successivamente al conduttore "Watch What Happens Live" Andy Cohen durante un'intervista. “Sono salita nella mia suite. Il mio rifugio.”

Conan O'Brien

L'ex conduttore notturno ha reso la sua apparizione così infuocata che un'organizzazione giornalistica influente come NPR ha chiesto: "Conan O'Brien è il miglior ospite di 'Hot Ones' di sempre? Debate away".

O'Brien ha affrontato l'intera situazione come uno scherzo, portando persino il suo "medico personale" (interpretato dal collaboratore di lunga data e produttore José Arroyo). Ha leccato una salsa estremamente piccante da un'ala e ha esclamato: "Dai, amico, stiamo giocando a questo gioco o no?".

Alla fine, O'Brien sembrava coperto di sudore, aveva versato del latte e aveva la salsa sul mento. Tuttavia, questo non lo ha impedito dal ingoiare una delle salse più piccanti direttamente dalla bottiglia.

Bravo, signore.

Pedro Pascal

Pascal, noto per le sue eccezionali doti recitative, ha dimostrato una risoluzione stellare durante la sua apparizione, seguendo meticolosamente il processo di intervista mentre sopportava il calore.

“Questa è la struttura del tuo intervista”, ha scherzato Pascal. “Mi assicuri che sto andando bene e poi cerchi di assassinarmi”.

Si è chiesto quanta cibo potesse finire nel suo "impressionante baffo" prima di ingollare un bicchiere di latte per alleviare il dolore e ha chiesto del destino della sua lingua.

Maya Rudolph come Beyoncé

Anche se non era un episodio vero e proprio di "Hot Ones", era troppo divertente da non includere.

"Saturday Night Live" ha messo in scena uno sketch con Maya Rudolph che interpretava Beyoncé a "Hot Ones". Si è tuffata a capofitto nel piccante, dicendo: "Sono del Texas, baby! Questa ragazza sa badare a se stessa con le ali!".

Ma alla fine, Rudolph, nel personaggio, dichiarava "La testa di Beyoncé è umida!" e "Questa ala mi sta distruggendo!" prima di arrendersi circa alla quarta sfida della sfida.

È una sopravvissuta, infatti.

Shaquille O'Neal

Il leggendario giocatore di basket diventato commentatore avrebbe potuto essere perdonato per aver accidentalmente fatto cadere un po' di salsa.

O'Neal ha fatto uno dei più iconici "Hot Ones" di sempre, grazie alla sua imponente statura che ha richiesto una presentazione in grande stile.

Ciò includeva le battute (ha scherzato sul fatto di essere "Snotty Pippen" dopo che il suo naso ha iniziato a colare) e portare un gallone di latte al tavolo.

Tuttavia, il momento che ha catturato l'immaginazione dei fan è stato quando ha fatto canestro su Kansas solo per essere costretto a mangiare le sue parole subito dopo.

"Kansas non sa come fare le ali piccanti", ha affermato Shaq prima di provare un'ala. "Oooh, mi scuso, Kansas!"

E nonostante le dichiarazioni iniziali di non fare espressioni, le facce che ha fatto alla fine sono diventate popolari meme.

Dopo il coraggioso tentativo di Paperino con le ali piccanti, gli appassionati di intrattenimento di tutto il mondo ora attendono con ansia che altri iconici personaggi affrontino il calore.

Infuso di umorismo e piccantezza, Conan O'Brien e il suo medico personale hanno trasformato la sfida delle ali piccanti in uno spettacolo divertente, lasciando i fan piegati in due dalle risate.

