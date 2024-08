- Dominio interiore, vuoto interiore: la battaglia di Felix Jaehn per il benessere psicologico

Molti sostenitori sono rimasti sorpresi dalla notizia: "Mi dispiace deludervi, ma sto momentaneamente sospendendo tutti i concerti senza una data precisa", ha condiviso Felix Jaehn su Instagram. "Mi sento troppo fragile per esibirmi", ha ammesso Jaehn. Questa dichiarazione è stata inaspettata poiché l'artista celebrato aveva precedentemente parlato dei suoi problemi di salute mentale e aveva rassicurato i fan che si sentiva meglio.

In un'intervista estiva, Jaehn ha espresso fiducia e un senso di scoperta di sé. "Sono molto più sicuro di me. Mi sento più radicato e ho una comprensione più chiara di chi sono e di ciò che voglio", ha condiviso. Solo quattro mesi fa, Jaehn si è identificato pubblicamente come non-binarie. "Al momento sto usando il nome Fee, poiché sono entrato nella comunità non binaria e vorrei un nome gender-neutral", ha rivelato nello show "Sweet and Spicy". Ha anche menzionato che continuerà a produrre musica con il nome Felix Jaehn.

Felix Jaehn ha lottato con attacchi di ansia sin dall'inizio della sua carriera. "Sarebbe troppo complesso da cambiare. Ma quando mi rivolgete a me, per favore usate Fee", ha suggerito. Jaehn ha anche espresso la preferenza per l'uso dei pronomi non binari "dey/den" in tedesco, simili agli "they/them" in inglese.

Non è chiaro se la recente rivelazione della sua identità abbia peggiorato i problemi di salute mentale. Nel 2020, Jaehn ha parlato di insulti omofobi subiti. "Ho subito insulti verbali numerose volte a causa della mia identità queer. Purtroppo, è successo anche di recente", ha condiviso. Nel 2018, Felix Jaehn ha dichiarato pubblicamente di essere bisessuale per la prima volta.

Nel 2019, Felix Jaehn ha sottolineato l'importanza della salute mentale nel talk show Markus Lanz. "Un aspetto spesso sottovalutato è la nostra mente, i nostri pensieri. Credo veramente che il nostro benessere mentale sia direttamente collegato alla nostra salute fisica", ha dichiarato. Il prodigio musicale ha dovuto imparare questa lezione a proprie spese. Dopo essere diventato una sensazione globale a 20 anni con il successo "Cheerleader", Jaehn non era preparato a gestire la fama improvvisa.

"Purtroppo, non sono riuscito a gestire quando è successo all'improvviso", ha rivelato Jaehn in seguito riguardo al successo. Il tour l'ha portato in tutto il mondo, ma i problemi sono presto arrivati. "La pressione è stata notata per prima attraverso mal di testa e dolori alla schiena. Poi sono arrivate le crisi di panico. Non uscivo nemmeno per adempiere agli obblighi. Non avrei nemmeno fatto la spesa perché avevo paura di uscire di casa", ha spiegato nell'intervista del 2021 a Stern. L'isolamento durante il tour ha peggiorato i suoi problemi di salute mentale.

