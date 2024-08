Inizialmente Nominato Bisessuale Candidato Leader di The Bachelorette - Domani, le trasmissioni televisive mostreranno Stella alla ricerca di una compagnia romantica.

Pioggia di Rose Ancora: Da oltre un decennio, RTL accompagna "La Sposa" in un viaggio d'amore. Tuttavia, questa nuova stagione, che inizia il 26 agosto, è diversa. All'inizio, non andrà in onda sulla TV gratuita come prima, ma solo sulla piattaforma di streaming RTL+. Inoltre, i concorrenti maschi incontrano una sfida straordinaria: ci sono anche concorrenti femmine.

La nuova "Sposa", Stella Stegmann, segna un primo storico come prima donna bisessuale a distribuire le rose in questo ruolo. La 27enne di Monaco aveva a lungo considerato di partecipare allo show, condividendo i suoi pensieri con l'Agenzia di Stampa Tedesca. "Questo è anche il momento perfetto per me ora che ho recentemente avuto la mia prima relazione con una donna. Era la prima donna di cui mi sono innamorata. Quindi, ora sono la prima 'Sposa' bisessuale". "La prima 'Bi-Sposa'" come si riferisce nel trailer online di RTL.

E così, parte per un viaggio in Thailandia alla ricerca del partner ideale - uomo o donna. "Ero completamente aperta a uomini o donne - 50:50", ha dichiarato. La sua priorità non era il genere, ma l'individuo in sé, ha spiegato. Non poteva rivelare l'esito dello show, ma a livello numerico, le probabilità non sono completamente bilanciate: ci sono 15 uomini e solo 5 donne in gara.

"Le donne sono una competizione diversa" commenta uno dei concorrenti nel trailer. "Due mondi completamente separati si scontrano qui" e: "Questo è sempre stato un po' diverso prima".

La sua predecessora, Sharon Battiste, ha recentemente annunciato su Instagram che lei e il suo scelto del 2022 si sono riconciliati - l'unica coppia "Sposa" ancora insieme. Stegmann ha confessato le sue paure di non trovare l'amore.

"Avevo paura di non innamorarmi, che non ci sarebbe stato nessuno con cui costruire un futuro", ha detto a dpa. Ma se il trailer di RTL è attendibile, le sue paure erano infondate. "Mi sono innamorata di entrambi", ammette Stegmann nel trailer.

"Avevo paura che magari mi sarei innamorata e i sentimenti non sarebbero stati ricambiati, e avevo paura che qualcuno se ne sarebbe andato volontariamente e mi avrebbe fatto male, e anche paura che le persone mi giudicherebbero per chi sono e che sto sfidando la struttura eteronormativa. Ma la speranza e l'entusiasmo hanno superato tutto", ha detto a dpa.

Venti aspiranti sperano di vincere la rosa finale - e forse anche la ribalta e nuovi follower su Instagram e altre piattaforme.

"Si legge sempre nei commenti che tutti lo fanno per la fama, e certo quel pensiero attraversa la mente di tutti, ma per ogni individuo, la speranza di trovare l'amore è incredibilmente reale. E anche se all'inizio potresti pensare di voler partecipare allo show, il pensiero che potresti trovare l'amore della tua vita è sempre lì. Sono sicura che si sviluppano sentimenti genuini. Quelle accuse che tutto è solo per i clic sono completamente infondate".

Non lascerò che le mie paure mi impediscano di intraprendere questo viaggio. Non giudicherò i concorrenti in base al loro genere, solo in base a chi sono come individui.

