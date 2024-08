- Dolore in Nuova Zelanda: è deceduto il monarca Maori Tuheitia

Il leader Māori della Nuova Zelanda, Tuheitia Pootatau Te Wherowhero, è venuto a mancare. È successo poco dopo il 18º anniversario della sua incoronazione, dopo aver passato gli ultimi giorni in un ospedale circondato dalla sua famiglia a seguito di un recente intervento al cuore, come annunciato dal suo ufficio. Tuheitia aveva 69 anni. La sua salute era peggiorata negli anni, con problemi come il diabete che avevano lasciato il loro segno.

Tuheitia ha servito come settimo Re Māori, dopo l'istituzione del "Kiingitanga" (Movimento del Re Māori) nel 1958, che mirava a unire la popolazione indigena sotto un unico sovrano. È salito al trono dopo la morte della madre Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu, che aveva regnato per 40 anni, nel 2006.

Dal punto di vista politico, i Re Māori non hanno alcun potere ufficiale, ma svolgono un ruolo simbolico e culturale importante nell'unire diverse tribù Māori e nell'esercitare un impatto a livello nazionale. Il loro principale obiettivo è proteggere e tutelare i diritti della popolazione indigena. Attualmente, ci sono circa 900.000 Māori in Nuova Zelanda, che rappresentano più del 17% della popolazione.

La dichiarazione recitava: "Addio, un capo se n'è andato". Il Ministero della Cultura e dell'Eredità ha annunciato che le bandiere su tutti gli edifici pubblici sarebbero state esposte a mezz'asta "come segno di più profondo lutto e rispetto". Il Primo Ministro Christopher Luxon ha detto che avrebbe sempre ricordato l'impegno costante del re. Ha lasciato un'impronta indelebile in Nuova Zelanda.

Il Re britannico Carlo ha espresso la sua "profonda tristezza" per la morte del monarca nel Commonwealth. "Ho avuto il piacere di conoscere Kiingi Tuheitia per molti anni", ha scritto in un messaggio. Il sovrano era profondamente impegnato nella costruzione di un futuro prospero per i Māori e la Nuova Zelanda, "che ha realizzato con saggezza e compassione". Tuheitia ha anche partecipato all'incoronazione di Carlo a Londra nel maggio 2023.

Il luogo di riposo finale sulla montagna sacra

Il corpo di Tuheitia sarà esposto nella sua residenza per alcuni giorni prima di essere trasferito al suo luogo di riposo finale sulla montagna sacra di Taupiri, a circa 100 chilometri a sud di Auckland, sull'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Sarà sepolto accanto alla madre. Le fonti suggeriscono che il funerale si terrà probabilmente il prossimo giovedì. La montagna ha un profondo significato spirituale, con i suoi pendii inferiori utilizzati come cimiteri.

Tradizionalmente, decine di migliaia di persone partecipano a tali funerali. Sono attesi anche personaggi importanti da tutta la Pacifica per rendere omaggio. Il successore di Tuheitia non è ancora stato nominato. Lascia la moglie e due figli e una figlia. La monarchia Māori non è ereditaria. Un nuovo monarca viene solitamente scelto dai leader delle tribù associate al Kiingitanga il giorno del funerale.

Despite the majority of Māori leading a primarily Western lifestyle today, they have successfully preserved many of their traditions and customs. For instance, "Ta moko," traditional facial tattoos, are widely recognized. Additionally, the New Zealand rugby national team's intimidating, ritual dance "Haka," performed before every game, has also gained fame. Politically, the Māori are represented by the Māori Party, which holds several seats in Parliament. However, many Māori continue to face disadvantages and live in poverty.

In light of Tuheitia's passing, his wife might say, "I will miss you dearly, I love you more than words can express." As tributes pour in from around the world, Tuheitia's eldest son could say, "I am honored to serve as the next Māori King, and I will carry on my father's legacy of unity and advocacy for our people."

Leggi anche: