Personale

Dolly Parton in breve

Data di nascita: 19 gennaio 1946

Luogo di nascita: Locust Ridge, Contea di Sevier, Tennessee

Nome di nascita: Dolly Rebecca Parton

Padre: Robert Lee Parton, agricoltore

Madre: Avie Lee (Owens) Parton

Matrimonio: Carl Dean (maggio 1966-oggi)

Altri fatti

Ha ricevuto 54 nomination ai Grammy Award e ha vinto dieci premi competitivi. Ha ricevuto anche il premio alla carriera.

Ha ricevuto due nomination agli Academy Awards e un Tony Award. È stata nominata per cinque Emmy Award e ne ha vinto uno.

Ha venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo.

Fondatore della Dollywood Foundation, che finanzia la Dolly Parton's Imagination Library, un programma nato nella contea di Sevier, in Tennessee, che fornisce ai bambini in età prescolare un libro al mese, dalla nascita alla scuola materna. Il programma si è diffuso in altre parti del Paese e a livello internazionale.

È nata quarta di 12 figli. Sei dei suoi fratelli hanno lavorato come musicisti professionisti.

Cronologia

1957 - Registra la sua prima canzone, "Puppy Love", con la Goldband Records.

1959 - Prima apparizione come ospite al Grand Ole Opry all'età di 13 anni.

1964 - Si trasferisce a Nashville dopo il diploma di scuola superiore.

1967 - Partecipa al "The Porter Wagoner Show".

1967 - Esce il primo album completo, intitolato "Hello, I'm Dolly", per la Monument Records.

1968 - Vince il premio della Country Music Association, insieme a Porter Wagoner, come gruppo vocale dell'anno.

4 gennaio 1969 - Diventa membro del Grand Ole Opry.

1971 - "Joshua" diventa il primo singolo da solista della Parton a raggiungere la vetta delle classifiche country statunitensi.

Aprile 1974 - Lascia il "The Porter Wagoner Show". La Parton scrive la canzone "I Will Always Love You" in onore della rottura professionale con il suo partner e mentore di sette anni.

1975 e 1976 - Riceve il premio della Country Music Association come cantante femminile dell'anno.

1976-1977 - Viene trasmesso in televisione il suo spettacolo di varietà "Dolly!".

1978 - Riceve il premio della Country Music Association come intrattenitrice dell'anno.

15 febbraio 1979 - Vinceun Grammy per la migliore performance vocale country femminile con la canzone "Here You Come Again".

1980 - Appare nel suo primo film, "9 to 5", insieme a Jane Fonda eLily Tomlin. La Parton ha scritto la sigla originale e in seguito è stata citata in tribunale da una coppia che sosteneva che la registrazione era stata copiata dalla loro canzone del 1976, "Money World". Una giuria si pronunciò in seguito a favore della Parton.

24 febbraio 1982 - Vince due Grammy Awards per la canzone "9 to 5": Miglior performance vocale country femminile e Miglior canzone country.

3 maggio 1986 - Apre il parco a tema Dollywood a Pigeon Forge, Tennessee.

2 marzo 1988 - Vinceun Grammy, insieme a Emmylou Harris e Linda Ronstadt, per la miglior performance country di un duo o gruppo per l'album "Trio".

1987-1988 - Il suo programma di varietà in prima serata sulla ABC, "Dolly", va in onda per una stagione.

1988 - Istituisce la Fondazione Dollywood.

1992 - Whitney Houston pubblica la sua versione della canzone della Parton "I Will Always Love You", che rimane in cima alla Billboard Hot 100 per 14 settimane, un record per l'epoca.

1994 - L'autobiografia della Parton, "Dolly: My Life and Other Unfinished Business", viene pubblicata.

1999 - Viene inserita nella Country Music Hall of Fame.

23 febbraio 2000 - Vinceun Grammy, con Harris e Ronstadt, per la miglior collaborazione country con voce per la canzone "After the Gold Rush".

21 febbraio 2001 - Vinceun Grammy, con Gary Paczosa e Steve Buckingham, per il miglior album bluegrass per "The Grass is Blue".

27 febbraio 2002 - Vinceun Grammy per la migliore performance vocale country femminile con la canzone "Shine".

19 maggio 2001 - Apre a Pigeon Forge, Tennessee,il parco acquaticoSplash Country diHollywood.

14 aprile 2004 - La Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti conferisce alla Parton la medaglia Living Legend.

2005 - Viene insignita della Medaglia Nazionale delle Arti.

2006 - Viene premiata al Kennedy Center.

12 febbraio 2012 - Riceve il Grammy Lifetime Achievement Award.

10 dicembre 2015 - La NBC manda in onda il film "Dolly Parton's Coat of Many Colors". È ispirato alla vita della Parton e alla sua canzone "Coat of Many Colors".

2 novembre 2016 - Riceve il Willie Nelson Lifetime Achievement Award al 50° Annual Country Music Awards Show.

30 novembre 2016 - La NBC manda in onda "Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love", sequel del film originale andato in onda nel 2015.

30 novembre 2016 - In un videomessaggio, la Parton annuncia di aver creato il "My People Fund" attraverso le sue Dollywood Companies e spera di dare a ogni famiglia colpita dagli incendi delle Great Smoky Mountain 1.000 dollari al mese per sei mesi per aiutarla a "rimettersi in piedi".

15 febbraio 2017 - Vince un Grammy con i Pentatonix, come miglior duo/gruppo country, per il remake della sua canzone "Jolene".

27 febbraio 2018 - LaParton dona il 100 milionesimo libro della Imagination Library alla Biblioteca del Congresso.

10 febbraio 2019 - LaParton viene celebrata in un tributo di tutte le stelle ai 61° Annual Grammy Awards. Si esibisce all'evento per la prima volta dopo 18 anni insieme a Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry e altri.

3 maggio 2019 - Il direttore dell'FBI Christopher Wray premia la Parton con il Director's Community Leadership Award 2018. Il premio le viene conferito come riconoscimento per il suo impegno nel fornire sostegno finanziario alle famiglie colpite dagli incendi che hanno devastato alcune zone del Tennessee orientale nel 2016.

5 agosto 2019 - Il sindaco di Nashville David Briley dichiara la data del Dolly Parton Day.

26 novembre 2019 - La NBC manda in onda "Dolly Parton: 50 anni all'Opry". Lo speciale di due ore celebra il traguardo raggiunto dalla Parton come membro dell'istituzione più stimata della musica country.

26 gennaio 2020 - Vince un Grammy, con il duo For King & Country, per la migliore performance/canzone di musica cristiana contemporanea per "God Only Knows".

1 aprile 2020 - Annuncia ladonazione di un milione di dollari alla ricerca sul coronavirus della Vanderbilt University.

Novembre 2020 - La Parton viene a sapere che, dopo aver donato 1 milione di dollari al fondo di ricerca COVID-19 dell'Università di Vanderbilt, il suo aiuto ha finanziato in parte il vaccino Moderna Covid-19. Il nome della Parton compare nel rapporto preliminare sul vaccino tra gli sponsor come il National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

14 marzo 2021 - Vince un Grammy per la migliore performance/canzone di musica cristiana contemporanea per "There Was Jesus".

11 agosto 2021 - Bartone lo scrittore di gialli James Patterson annunciano di essere coautori di un romanzo, intitolato "Run, Rose, Run". Il libro di 448 pagine sarà accompagnato da un album basato su personaggi e situazioni. Il libro viene pubblicato il 7 marzo 2022.

29 aprile 2022 - In un'intervista a NPR, la Parton dichiara che "accetterebbe con grazia" di essere inserita nella Rock & Roll Hall of Fame, un mese dopo aver dichiarato di voler ritirare la propria candidatura.

4 maggio 2022 - Viene annunciato che la Parton sarà inserita nella Rock & Roll Hall of Fame.

15 giugno 2022 - Il Vanderbilt University Medical Center annuncia che la Parton donerà un milione di dollari alla ricerca sulle malattie infettive pediatriche della Vanderbilt.

12 novembre 2022 - La Parton riceve un premio di 100 milioni di dollari per il coraggio e la civiltà da Jeff Bezos e dalla sua compagna di lunga data Lauren Sanchez. Il denaro del premio può essere utilizzato come la Parton ritiene opportuno. L'anno scorso, Bezos ha assegnato 100 milioni di dollari ciascuno al collaboratore della CNN Van Jones e allo chef José Andrés.

17 novembre 2023 - La Partonpubblica il suo primo album rock, "Rockstar".

