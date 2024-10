Dolly Parton contribuisce alle iniziative di soccorso per l'uragano Helene.

Dolly Parton, insieme alle sue organizzazioni come Dollywood Parks & Resorts, The Dollywood Foundation, Dolly Parton's Stampede e Pirates Voyage, si è unita a Walmart per fornire un sostegno sostanziale alle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito la regione degli Appalachi.

La collaborazione è stata presentata in un Walmart di Newport, Tennessee, dove sono stati messi a disposizione dei membri della comunità colpiti dalle inondazioni pasti, docce e lavanderie.

Presente all'evento, Parton ha espresso la sua solidarietà, dicendo che sta ancora cercando di elaborare la distruzione e le vittime causate dall'uragano, che ha causato la morte di oltre 200 persone e ha lasciato molte persone senza casa.

"Siamo tutti qui per riparare questi cuori spezzati", ha detto, esprimendo anche il desiderio che "fosimo tutti insieme per un motivo diverso".

Riferendosi alle sue radici nella regione, ha riflettuto, "Chi avrebbe mai pensato, nel nostro piccolo angolo del mondo - dove sono nata e cresciuta, a due passi - che avremmo vissuto questo tipo di devastazione? Quando guardo intorno a me, penso 'Queste sono le mie montagne, queste sono le mie valli, questi sono i miei fiumi... queste sono le mie persone e questa è la mia casa.'"

Sottolineando l'importanza personale di questa tragedia per lei, Parton ha condiviso, "Ho molti familiari che vivono qui, e quando abbiamo sentito parlare di questo, è stato straziante, non solo perché ha colpito la mia famiglia, ma perché ogni una di queste persone mi sembra famiglia. Siamo tutti connessi e soffriamo insieme in qualche modo."

Ha promesso una donazione personale di 1 milione di dollari alla Mountain Ways Foundation, un'organizzazione di beneficenza registrata che fornisce aiuti di emergenza alle vittime delle inondazioni di Helene. Inoltre, le sue attività con sede nell'Est del Tennessee, Dollywood Foundation e The Dollywood Foundation, hanno pianificato di corrispondere la sua donazione alla Mountain Ways con un contributo aggiuntivo di 1 milione di dollari.

Al evento, il presidente e CEO di Walmart US, John Furner, ha annunciato che Walmart, compresi Sam's Club e la Walmart Foundation, avrebbe contribuito con un totale di 10 milioni di dollari per gli sforzi di soccorso negli stati colpiti dall'uragano.

L'enorme uragano di categoria 4 Helene ha lasciato una scia di distruzione su un'ampiezza di 500 miglia nel Sud-est, causando più di 200 morti - il secondo numero più alto di vittime causate da un uragano che ha colpito la terraferma degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, dopo l'uragano Katrina 19 anni fa.

La tempesta ha scaricato una quantità senza precedenti di acqua sulle Appalache meridionali in tre giorni, classificandosi come un evento di pioggia ogni 1.000 anni per la regione, secondo il National Weather Service.

Tutta quell'acqua è scesa dalle montagne, trasformando alcune zone in scivoli di fango distruttivi e cancellando le case dalle loro fondamenta. I livelli dell'acqua sono saliti a livelli senza precedenti, allagando decine di ponti, strade e case, che sono state poi portate via dalle acque in furia.

CNN’s Eric Zerkel ha contribuito a questo report.

Di fronte alla catastrofe, le attività di intrattenimento di Dolly Parton, come Dollywood Parks & Resorts e Dolly Parton's Stampede, hanno offerto strutture temporanee ai membri della comunità colpiti, fornendo loro pasti, docce e servizi di lavanderia. Riconoscendo l'impatto dell'uragano, Parton ha espresso, "Siamo tutti qui per riparare questi cuori spezzati, augurandoci di essere tutti insieme per un motivo diverso."

Leggi anche: