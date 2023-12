Dolly Parton canta "Ti amerò sempre" a un fan morente il cui desiderio era di incontrarla

L'incontro con Dolly Parton era al numero 7 della "Lista di vita di LG", scritta con pennarello nero su un tovagliolo.

La leggenda del country ha chiamato LG e ha parlato con lui e sua moglie, poco prima di Natale, realizzando quel desiderio.

"Ho saputo che sei un mio fan da molti anni. E volevo ringraziarti per questo", ha detto la Parton a Gold durante la telefonata. Sua moglie Alice ha pubblicato un video della conversazione sui social media.

"È stato un onore anche per me", ha risposto Gold con un grande sorriso sul volto.

Ha detto alla Parton che è stata di grande aiuto, "soprattutto in questi ultimi anni".

Gold ha raccontato all'affiliata della CNN KSL che i suoi medici gli hanno recentemente detto che la chemioterapia e le radiazioni non stavano più funzionando e che avrebbe dovuto tornare a casa per stare con la sua famiglia.

Alice ha detto alla Parton che suo marito è stato un fan della sua musica per tutta la vita e che la sua famiglia aveva abbonamenti al suo parco divertimenti Dollywood. Ha aggiunto che i loro tre figli hanno tutti ricevuto libri dal programma Imagination Library della Parton.

"Sono felice di poter fare il nostro viaggio insieme in questa vita", ha detto la Parton durante la telefonata. "Voglio sempre rendere felici le persone con la mia musica, con le cose che faccio e con quelle che dico e sono felice di sapere che ho toccato la vostra vita in qualche modo. Quindi grazie per avermi onorato con questo".

Alice ha pubblicato la "Lista dei vivi" sulla pagina Facebook di LG nel dicembre 2022.

Oltre all'incontro con la Parton, la lista comprendeva anche un viaggio in camper al Grand Canyon con i figli, la March Madness, un concerto di Natalie Merchant e la visione di "TNT Inside the NBA".

Alice ha dichiarato alla CNN di non essere sicura di come la lista sia arrivata alla Parton.

"Abbiamo avuto molti amici che hanno detto di averla data ai suoi collaboratori e persino amici che hanno contattato i politici dello Stato del Tennessee su raccomandazione dell'ufficio del sindaco di Nashville", ha detto alla CNN.

La donna afferma che un articolo su suo marito pubblicato dall'affiliata della CNN KSL è diventato virale e probabilmente è quello che ha raggiunto il team della Parton.

La Parton ha concluso la telefonata dicendo a Gold che "ti amerò sempre".

"Avrei dovuto cantarlo", ha aggiunto, prima di iniziare a cantare: "Ti amerò sempre", ha cantato. "Amerò sempre la LG".

