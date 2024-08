- Dolfini che aggrediscono nuotatori in Giappone: potrebbe essere la solitudine un fattore?

Patruglie sulla spiaggia di Wakasa Bay, un'area costiera nel Giappone occidentale, scandagliano regolarmente le acque in cerca di segnali di delfini. Questi animali acquatici vengono scoraggiati da gadget specializzati che emettono suoni ad alto decibel. Poster minacciosi mostrano delfini con ghigni sinistri e denti aguzzi, mettendo in guardia i bagnanti su questi animali che sono più nemici che amici. Da tre anni, Wakasa Bay è in crisi, come riferito da più fonti di notizie, tra cui il New York Times.

Dal 2022, almeno 47 persone sono state ferite in attacchi di delfini, con diverse che hanno richiesto il ricovero in ospedale. L'anno in corso ha visto 16 casi confermati di questi incontri aggressivi (al 16 agosto). Le autorità sospettano che un delfino possa essere responsabile di questa serie di attacchi.

Un residente locale ha condiviso una storia inquietante con i media locali su un incontro ravvicinato con un delfino. Questo mammifero marino ha nuotato vicino alla riva, ha morso l'uomo sul braccio e ha rischiato di trascinarlo sott'acqua.

Gli scienziati stanno lavorando per capire la causa di questo comportamento insolito. Ryoichi Matsubara, direttore dell'Acquario di Echizen Matsushima situato nella prefettura di Fukui interessata, ha suggerito al New York Times che il colpevole potrebbe essere un delfino "solitario" dal naso bottiglia. Questo delfino è stato osservato mentre tentava di stabilire un contatto fisico con le persone, possibly manifestando istinti di accoppiamento.

Secondo Putu Mustika, lecturer e scienziato marino presso l'Università James Cook in Australia, i delfini possono diventare aggressivi durante le stagioni degli accoppiamenti. La loro forza rispetto agli esseri umani può portare inevitabilmente a lesioni.

Tuttavia, si stanno considerando teorie alternative. Il fatto che alcuni attacchi siano avvenuti vicino alla riva solleva domande sul comportamento solitario dei delfini. I delfini vivono naturalmente in gruppi e restare isolati per un lungo periodo di tempo può portare a comportamenti insoliti, come osservato dagli scienziati.

Gli esperti hanno da tempo consigliato di evitare qualsiasi contatto con i delfini. Un tale comportamento "amichevole" negli animali selvatici viene considerato innaturale, ha spiegato Matsubara al New York Times. "Se fosse un orso, le persone si ritrarrebbero", ha aggiunto. "both dolphins and bears share dangerous levels of potential harm to humans".

Le autorità giapponesi hanno emanato avvertimenti ai bagnanti di Wakasa Bay per mantenere una distanza di sicurezza dai delfini a causa degli attacchi recenti. La comunità locale, compresi i turisti, è principalmente giapponese, poiché Wakasa Bay è una destinazione popolare nel Giappone occidentale.

Leggi anche: