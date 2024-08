Dolci con droghe distribuite in Nuova Zelanda

In Nuova Zelanda, una persona sconosciuta sta distribuendo caramelle che finiscono nei pacchi di aiuti per i bisognosi. Dopo il consumo, diverse persone necessitano di cure mediche. Un'indagine rivela che le caramelle contengono quantità potenzialmente letali di droga.

Caramelle contaminate con quantità potenzialmente letali di metanfetamina sono state donate e distribuite in modo anonimo in pacchi alimentari ai bisognosi in Nuova Zelanda. È ancora sconosciuto come le caramelle gialle brillanti al sapore di ananas Rinda siano finite in circolazione, ha detto il portavoce della polizia Glenn Baldwin. Tre persone sono state ricoverate in ospedale dopo averle consumate.

Le caramelle contaminate dalla droga sono state donate in un pacchetto sigillato da un persona sconosciuta e poi distribuite nei pacchi di aiuti, secondo la charity Auckland City Mission. "È importante che il pubblico sia consapevole di queste caramelle e del pericolo che rappresentano", ha detto Baldwin. La polizia sta attualmente cercando di determinare quante caramelle ci sono in circolazione e da dove provengono.

La direttrice della missione Helen Robinson ha detto che le caramelle potrebbero essere state distribuite a 300-400 persone. Dopo che una persona ha segnalato alla fondazione le "caramelle dal sapore strano", sono state testate. "I test hanno immediatamente confermato che contenevano quantità potenzialmente letali di metanfetamina", ha detto Robinson.

Dose Estremamente Elevata di Metanfetamina

La Fondazione neozelandese per la droga ha trovato circa tre grammi di metanfetamina nella caramella testata. "Una dose orale tipica è compresa tra 10 e 25 milligrammi, quindi questa caramella contaminata conteneva fino a 300 dosi", ha detto la CEO Sarah Helm. "Inghiottire così tanta metanfetamina è estremamente pericoloso e può essere fatale".

La maggior parte delle vittime ha sputato le caramelle a causa del loro sapore strano e non ha subito problemi di salute gravi, ha detto la polizia. L'Auckland City Mission ha dichiarato: "Dire che siamo devastati è un eufemismo. Ci basiamo completamente sulla generosità del pubblico per aiutare le persone bisognose".

