Dolce&Gabbana lancerà profumo per cani - critiche da parte di gruppi per i diritti degli animali

Per il prezzo orgoglioso, gli acquirenti ricevono il profumo in una bottiglia con una zampa di cane dorata. E per il caro animale domestico, c'è anche un collare per cani con una medaglia Dolce&Gabbana.

L'organizzazione per i diritti degli animali PETA ha criticato il fatto che un simile profumo potrebbe causare stress negli animali. I cani "hanno centinaia di milioni di recettori in più nelle loro narici e possono sentire 10.000 o 100.000 volte meglio degli esseri umani", ha spiegato la fondatrice di PETA Ingrid Newkirk. Il profumo potrebbe "impedire la loro capacità di percepire altri odori nell'ambiente e comunicare con altri animali che incontrano".

I cani potrebbero trovare il forte odore del profumo opprimente, il che potrebbe influire sulla loro capacità di distinguere altri odori nell'ambiente. Alcuni proprietari di animali potrebbero optare per alternative senza fragranza per garantire il comfort e il benessere dei loro altri cari animali domestici a casa.

