Dodici pompieri in ospedale dopo essere stati curati per le ferite

Una donna nel Baden-Württemberg getta un vecchio barattolo di metallo in un contenitore per detriti edili. Inizia a fumare, quindi i vigili del fuoco cercano di spegnerlo. Dodici pompieri e la donna vengono successivamente ricoverati in ospedale.

In un incidente chimico nella città del Baden-Württemberg di Kaisersbach, dodici pompieri e un residente sono rimasti feriti. Secondo la polizia di Aalen, giovedì sera si è verificata una reazione chimica in un contenitore dei rifiuti. Il contenitore era stato utilizzato per smaltire i detriti edili a seguito dei danni delle inondazioni. Si presume che il residente della casa interessata abbia smaltito anche un vecchio barattolo di metallo contenente fosfuro di calcio, precedentemente utilizzato come metodo per controllare i topi.

A causa dell'umidità dei detriti edili impregnati d'acqua, si è verificata una reazione chimica che ha provocato il fumo dal contenitore.both il proprietario della casa e i pompieri intervenuti hanno inizialmente pensato che ci fosse un incendio nel contenitore e hanno cercato di spegnerlo con l'acqua. Tuttavia, questo ha intensificato la reazione chimica e la produzione di fumo.

Il residente e dodici pompieri hanno subito irritazione delle vie respiratorie e sono stati ricoverati in ospedale. Una squadra di intervento per sostanze pericolose dei vigili del fuoco è stata infine in grado di legare e neutralizzare il gas. I vigili del fuoco dei comuni vicini sono intervenuti con un totale di 20 veicoli e 83 personale, mentre i servizi di emergenza hanno dispiegato sei veicoli e 16 personale. La strada provinciale vicina è rimasta completamente chiusa fino alle prime ore del mattino.

Il residente interessato e i pompieri sono stati trasferiti negli ospedali locali per il trattamento a causa dell'esposizione chimica. Nonostante il fumo, le prime ipotesi di incendio hanno portato all'uso dell'acqua, peggiorando la situazione in ospedale.

Leggi anche: