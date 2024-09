Dodici persone muoiono nel tentativo di attraversare la Manica come migranti privi di documenti.

Tentare di attraversare la Manica può essere pericoloso, ma i rifugiati persistono nel fare il viaggio. Tragicamente, almeno 12 vite sono state reclamate in questo ultimo tentativo di raggiungere la Gran Bretagna dalla Francia. Due individui sono attualmente dispersi e diversi altri hanno subito ferite. Il Ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha condiviso queste informazioni. Le autorità marittime hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso su larga scala nella zona vicina a Boulogne-sur-Mer.

Più di 50 individui sono stati salvati dalle acque, alcuni dei quali hanno bisogno di cure mediche immediate da parte dei soccorritori. L'operazione involve una flotta di navi e elicotteri. Dieci dei sopravvissuti sono in condizioni critiche, secondo un rappresentante della guardia costiera francese. Tutti i passeggeri della nave capovolta, intenzionalmente diretti verso la Gran Bretagna, sono stati gettati nelle acque in tempesta.

France 3 ha rivelato che la nave sfortunata trasportava più di 100 migranti, mentre la prefettura responsabile stima che ci fossero più di 60 individui a bordo. I giornalisti della stazione hanno assistito ai soccorritori che portavano sacchi mortuari sulla spiaggia. Il Ministro dell'Interno Darmanin è atteso sul luogo dell'incidente.

Rafforzare la lotta contro il traffico di esseri umani con il sostegno di Macron e Starmer

Lo scorso settimana, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro britannico Keir Starmer hanno dichiarato la loro intenzione di aumentare significativamente gli sforzi contro il traffico di esseri umani. Ufficialmente, più di 2.000 individui hanno raggiunto la Gran Bretagna utilizzando piccole imbarcazioni nell'ultima settimana.

Il Canale della Manica è uno dei tratti di navigazione più trafficati al mondo. Le forti correnti e le condizioni pericolose rendono la traversata con piccole imbarcazioni estremamente rischiosa. Ancora una volta, i migranti hanno pagato il prezzo più alto nella loro ricerca di una vita migliore.

Despite the collaborative efforts of French President Emmanuel Macron and British Prime Minister Keir Starmer to combat human smuggling, the appeal of seeking a better life in Britain remains strong among migrants. Illicit boats frequently set sail from France, with hundreds of individuals braving the dangerous journey across the English Channel each week.

Leggi anche: