- Dodici giorni nel deserto: emergere del termine malevole e nuove partnership

Sarah Knappik si limita a riflettere ad alta voce: E se, si chiede, unissimo il nostro potere? Magari potremmo "abbattere qualche uomo". Data la situazione, ci sono cinque donne ancora in gioco, più dei quattro uomini rimasti. Nonostante il loro costante vantarsi di essere più forti, più saggi e praticamente indistruttibili, gli uomini sono in minoranza rispetto a noi donne.

La lotta per il potere tra i sessi si è intensificata negli ultimi dodici giorni all'interno del "Legends Jungle Camp" di RTL. Dopo la controversa partenza di Giulia Siegel, il gioco sembra aver cambiato marcia. Le alleanze precedenti si stanno sgretolando, ne stanno nascendo di nuove. Le donne nella giungla, in particolare, si stanno stancando sempre di più - prima l'una dell'altra, poi degli uomini che esprimono la loro importanza e rifiutano di credere che qualsiasi concorrente donna abbia possibilità di vincere il premio di 100.000 euro. Come dice Elena Miras durante l'episodio del lunedì di RTL+ di "I'm a Star - Showdown of the Jungle Legends": "Gli uomini qui si credono i re."

"Una parola sporca"

Tuttavia, ci vuole del tempo perché questa consapevolezza si affermi, e prende slancio dall'argomento che è emerso il giorno undici tra Knappik e Georgina Fleur. La ragione del loro improvviso litigio dopo una sfida della giungla di successo rimane vaga. Fleur è arrivata addirittura a pronunciare "la parola sporca": "Vattene e portati via le tue stelle."

Sarah, sempre l'investigatrice alla Stasi, assume il ruolo della parte lesa e recluta gli altri alla sua causa. "Georgina ha detto la parola sporca," dichiara. "Non è carino, soprattutto per una madre."

Thorsten Legat annuisce solennemente in segno di approvazione: "È una parola sporca" - usandola più spesso di quanto abbia fatto Georgina stessa. Insiste che la giungla è un "ambiente raffinato", curato addirittura per il piacere dei bambini.

"Thorsten, questo non è un servizio religioso"

Chi non capisce la trama è Gigi Birofio: "Thorsten, questo non è un servizio religioso," dice. "Ci sono state cose peggiori in televisione." Nel complesso, Birofio sembra sempre più frustrato. Non solo si sta stancando della giungla ("Penso che non ci sia nulla che disprezzi di più della giungla. Tranne forse la scuola, che era altrettanto faticosa."), ma soprattutto con l'autoproclamato alpha male "Kasalla" Legat.

Gigi, che ha avuto difficoltà con le razioni di base del campo questa volta ("Una chiocciola sa di chiocciola"), consiglia a Elena Miras di non fidarsi ciecamente di tutto ciò che dice Legat e sospetta: "Sta solo giocando per vincere."

Legat non esce vittorioso nel dodicesimo episodio, ma riesce a guadagnare otto dei nove stelle nella sua sfida della giungla. L'impatto della sua partecipazione e del suo successo rimane incerto, anche per Legat, che continua a ingannare i suoi compagni di campo sulle sue prossime mosse.

RTL lascia il dopo in sospeso, ma offre un'anteprima del tredicesimo episodio. In esso, il presentatore Mola Adebisi dichiara: "Non credo nel femminismo. Mia moglie è la mia regina, ma io sono il re." Il contesto di questa affermazione era inizialmente incerto. Tuttavia, non è improbabile che affermazioni del genere scatenino un nuovo round nella guerra dei sessi nella giungla.

Sarah, sentendosi tradita dall'uso da parte di Georgina di un termine offensivo, afferma con fermezza: "Non lascerò che Georgina se la cavi con l'uso della 'parola sporca'." Più tardi, quando Thorsten usa la stessa parola più spesso, replica: "Thorsten, questo non è un servizio religioso, non siamo in uno spazio santificato per usare un linguaggio del genere."

