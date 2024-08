- Dodici concorrenti della Hesse parteciperanno ai Giochi Paralimpici che si terranno a Parigi.

Se i Giochi Paralimpici iniziano questo mercoledì a Parigi, 12 atleti del Land della Hesse parteciperanno. Lo ha annunciato l'Associazione Sportiva dello Stato della Hesse a Francoforte. "I nostri atleti hanno fatto passi significativi negli ultimi anni, in parte grazie all'aiuto mirato dell'OSP e della Fondazione Sportiva. Alcuni hanno anche il potenziale per vincere medaglie, dimostrando che siamo sulla strada giusta", ha dichiarato Markus Kremin, direttore del Centro Olimpico di Allenamento della Hesse (OSP), prima dell'evento.

Tra gli atleti esperti che rappresentano la Hesse c'è la tiratrice Natascha Hiltrop, che partecipa per la quarta volta. Alle Paralimpiadi del 2021 a Tokyo, ha conquistato la prima medaglia d'oro nel tiro dal 2004 e ha anche vinto l'argento. "La concorrenza si è intensificata, ma spero in un'altra medaglia", ha dichiarato in anticipo. Il giocatore di basket in carrozzina Nico Dreimüller di Francoforte parteciperà anche ai Giochi di Parigi. Secondo le informazioni disponibili, questa sarà la sua terza Paralimpiade.

Tutti i 12 atleti fanno parte della squadra della Fondazione Sportiva della Hesse, che li sostiene finanziariamente nella loro ricerca dello sport di alto livello, secondo l'Associazione Sportiva dello Stato della Hesse.

Le Paralimpiadi si concluderanno l'8 settembre. A Parigi, un totale di 4.400 atleti di 182 paesi si contenderanno le medaglie in 22 sport. La Germania sarà rappresentata da 65 donne e 78 uomini, nonché da 5 guide.

Le competizioni paralimpiche per atleti con disabilità imitano i Giochi Olimpici e si svolgono ogni quattro anni nella stessa città ospitante dei Giochi Estivi o Invernali. Dal 1960, gli atleti si contendono le medaglie paralimpiche negli sport estivi ogni quattro anni. Il termine Paralimpiadi deriva dalle parole inglesi paraplegic (paralizzato su entrambi i lati) e Olympics (Giochi Olimpici).

