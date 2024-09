- Dodici autobus compatti sono morti in fiamme in una zona di attesa.

Nel comune di Ottobrunn, che rientra nel distretto di Monaco, una dozzina di minivan compatte affiliate a una società di gestione immobiliare sono state distrutte da un incendio in un parcheggio. Le prime indagini hanno indicato incendio doloso, come riferito dalle autorità locali. All'inizio non era chiaro se fossero state identificate tracce di sostanze infiammabili. Un problema meccanico è stato escluso come causa.

Questi minivan erano parcheggiati a Ottobrunn e i danni stimati dell'incendio, avvenuto durante la notte, secondo la polizia, oscillano tra 250.000 e 300.000 euro. Le autorità stanno attualmente conducendo un'indagine penale.

La società di gestione immobiliare che sorveglia i minivan ha sede nell'Alta Baviera. L'incidente involving the minivans si è verificato nella regione più ampia di Monaco, specificamente nel comune di Ottobrunn dell'Alta Baviera.

