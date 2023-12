La storia in primo piano

Dodgem a 100 miglia orarie contro scacchi a 200 miglia orarie: la Formula E può competere con la F1?

La Formula E è la nuova serie dell'organo di governo del motorsport, la FIA.

La serie di corse globali mette in risalto la tecnologia delle auto elettriche

Il budget per una stagione di Formula E è limitato a 3,5 milioni di dollari

La Formula E, la prima serie di corse completamente elettriche al mondo, forse non farà tanto rumore o non sarà ancora così veloce come le più illustri cugine a benzina della Formula Uno, ma la nuova serie, attualmente alla sua seconda stagione, sta ispirando una nuova generazione di appassionati di motorsport.

Come si confrontano le due serie in termini di velocità, regole e drammi? Continuate a leggere per saperne di più.

CORSE CON UN BUDGET LIMITATO

Le auto di F1 sono macchine da sogno da milioni di dollari.

Ogni squadra spende una piccola fortuna per interpretare i regolamenti tecnici stabiliti dall'organo di governo del motorsport, la FIA.

Se si riesce a farlo bene, come nel caso della Mercedes che ha abbinato un motore dominante a un telaio aerodinamico ed elegante e al pilota di punta Lewis Hamilton, allora una squadra può eclissare la concorrenza.

In Formula E, le regole, la competizione e i cordoni della borsa sono molto più stretti.

Si stima che una stagione in F1 costi almeno 44 milioni di dollari - e questo per i team più piccoli - mentre il budget per la Formula E è ufficialmente limitato a 3,5 milioni di dollari.

Ogni team di Formula E utilizza la stessa batteria e lo stesso telaio, ma nella seconda stagione ha la libertà di sviluppare i propri motori attorno al motore elettrico, all'inverter e al cambio.

"La Formula E ha aperto i regolamenti tecnici in modo equo", ha dichiarato alla CNN il pilota di Renault e-dams Sebastien Buemi.

"Le regole si stanno aprendo lentamente. Oggi si tratta del motore posteriore e delle sospensioni, ma la potenza che esce dalla batteria è la stessa per tutti, quindi è difficile creare un enorme divario di prestazioni tra le squadre".

SENSAZIONE DI ELETTRICITÀ

I piloti elettrici ronzano piuttosto che ruggire come i motori della F1 - ok, sappiamo che non sono più rumorosi come una volta, ma...

Nonostante la differenza di decibel, Buemi rivela che la sensazione al volante di un pilota elettrico è sorprendentemente simile a quella dei suoi rumorosi parenti di F1.

Stephane Sarrazin alla guida della scuderia Venturi a Londra nel giugno 2015.

"Le persone amano sapere quali sono le differenze con un'auto elettrica, ma è come guidare una normale monoposto", spiega Buemi, che ha corso per tre stagioni in F1 con la Toro Rosso ed è ancora pilota di riserva per la Red Bull Racing.

Il peso della batteria nella parte posteriore dell'auto è maggiore, quindi la macchina scivola un po' di più, ma la sensazione di guida non è completamente diversa".

"Ci sono le marce, i freni, il pedale dell'acceleratore; sono sicuro che nel prossimo futuro l'unica grande differenza sarà il rumore".

IL BISOGNO DI VELOCITÀ

Non si può negare che le auto di Formula E abbiano meno grinta delle macchine di F1 quando si tratta di velocità pura.

Il campione del mondo di F1 Hamilton ha raggiunto le 225 miglia orarie (362 km/h) nel fine settimana del Gran Premio del Messico - la sua velocità massima nella scorsa stagione - ma come si colloca rispetto alle auto elettriche?

"I circuiti di Formula E sono molto più corti di quelli di F1, quindi l'unico posto in cui possiamo fare un confronto è Monaco, perché lì corrono sia la Formula E che la F1", dice Buemi. "Anche se la Formula E non utilizza esattamente la stessa pista del Gran Premio di Monaco.

"Sappiamo che la velocità massima in un ePrix cittadino è di circa 134-137 miglia orarie (215-220 km/h), mentre le auto di F1 raggiungono le 174 miglia orarie (280 km/h) a Monaco. Quindi la F1 è ancora un po' più veloce.

"Ma siamo solo all'inizio delle gare di auto elettriche e sono sicuro che ci avvicineremo alle velocità della F1."

QUATTRO SESSIONI IN UN GIORNO

I gran premi di F1 si svolgono nell'arco di tre giorni, con le prove e le qualifiche il venerdì e il sabato e la gara di domenica.

La Formula E, invece, completa due sessioni di prove (di 45 e 30 minuti), le qualifiche e la gara in un solo giorno, il sabato, con l'ePrix che inizia sempre alle 16:00 ora locale.

"Il fatto che tutto si svolga in un solo giorno è una cosa positiva", spiega Buemi. "Si vedono molte gare ed è una giornata piena.

"Inoltre, pagando il biglietto, è molto meno costoso della F1".

Il pilota svizzero ha ragione. Un biglietto giornaliero per l'ultimo ePrix di Punta de Este, in Uruguay, costava tra i 18 e i 93 dollari.

In confronto, l'ingresso generale per adulti all'apertura della stagione 2016 di F1 in Australia parte da 150 dollari per quattro giorni e arriva a 3.800 dollari.

Il ritmo più lento della F1 su tre giorni, tuttavia, significa che i team e i piloti hanno il tempo di perfezionare le loro auto e le strategie di gara. E per la giornata di gara di domenica, i team e i piloti hanno il tempo di perfezionare le loro auto e le loro strategie di gara, e si impegnano al massimo per offrire uno spettacolo di livello mondiale.

Il ritmo veloce e indiavolato della Formula E si presta probabilmente a una maggiore imprevedibilità.

"La Formula E è un gioco di ipotesi", dice il commentatore Jack Nicholls. Prima di una gara si va a parlare con i team manager e loro dicono: "Non sappiamo quale sarà il nostro ritmo di gara".

"Non c'è abbastanza tempo per raccogliere i dati e questo rende le gare molto emozionanti. La F1 è come gli scacchi a 200 miglia orarie, mentre la Formula E è come il dodgem a 100 miglia orarie".

CORSE PER LE STRADE

Il famoso autodromo italiano di Monza è attualmente troppo lungo per le auto di Formula E.

I luoghi simbolo dell'automobilismo, come Monza in Italia, Silverstone in Gran Bretagna e Spa in Belgio, ospitano abitualmente gare di F1, ma questi tracciati lunghi e ad alta velocità non sono adatti ai piloti che si affidano all'energia delle batterie.

Invece, la Formula E corre nelle strade nel cuore delle principali città globali, da Pechino a Londra.

I circuiti stradali più brevi mettono in mostra le auto elettriche in un contesto urbano e avvicinano le corse ai tifosi.

"Se si vive in città, non è necessario viaggiare", dice Buemi. "È facile accedere alla corsia dei box, al paddock e quasi toccare le auto".

Nicholls, che commenta anche la F1, paragona questa esperienza alla formula storica: "Per andare a una gara di F1 bisogna fare un pellegrinaggio, guidare o prendere l'autobus o il treno a 60 miglia dalla capitale.

"È incredibile essere nel centro della città con la Formula E. Correre intorno al Cremlino a Mosca è stato incredibile e ha davvero aggiunto l'atmosfera del weekend di gara.

"Il risultato è che il pubblico è vario: c'è chi sa cosa sta succedendo e lo adora e chi invece è nuovo agli sport motoristici".

IL 10 PERFETTO?

La F1 è pronta per un record di 21 gran premi nel 2016, mentre il campionato elettrico farà 10 tappe nel suo tour mondiale in questa stagione.

La Formula E ha già aggiunto nuovi ePrix a Parigi e in Messico nella seconda stagione e ci sono piani ambiziosi per gare future in Australia e in Africa.

"Vogliamo espanderci, ma 21 gare sono troppe", afferma il CEO della Formula E Alejandro Agag. "Forse 16 o 18 sono il massimo".

REGOLE E PREMI

Jerome D'Ambrosio del Dragon Racing Formula E Team durante una sosta ai box.

Le soste ai box in Formula E riguardano lo scambio di auto piuttosto che di pneumatici.

Ogni auto viene caricata con 30 minuti di batteria e quindi i piloti devono effettuare un cambio obbligatorio con un'auto di riserva completamente carica durante l'ePrix, che dura circa 50 minuti. Le squadre non sono autorizzate a ricaricare le loro auto durante la gara o le qualifiche.

In F1, i piloti devono fermarsi per cambiare le gomme, ma in quella formula le auto corrono con pneumatici slick, mentre le vetture di Formula E utilizzano pneumatici Michelin da 18 pollici con battistrada adatto sia al bagnato che all'asciutto.

In F1 e in Formula E viene assegnato lo stesso numero di punti: la vittoria fa guadagnare 25 punti al pilota e alla squadra, mentre il decimo posto vale un punto.

La Formula E aggiunge un tocco in più, assegnando tre punti extra per la pole position e due punti per il giro più veloce durante la gara.

POTENZA DEI TIFOSI

La Brabham BT46B ''Fan Car'' in mostra durante il Goodwood Festival of Speed del 2001.

Il concetto di fan power in F1 riporta alla memoria la vettura di Brabham del 1978, che si attaccava brillantemente alla pista con l'aiuto di un ventilatore gigante sulla coda.

In Formula E, invece, il fan power chiede agli appassionati di questo sport di votare e di dare all'auto del proprio pilota preferito un'ondata di energia di 100kJ durante la gara, che può essere utilizzata nella "finestra di potenza".

Le votazioni online iniziano 12 giorni prima di ogni ePrix sul sito web del campionato e sui social media utilizzando gli hashtag.

Nella seconda stagione, le votazioni resteranno aperte fino a sei minuti dall'inizio della gara e si è già registrato un aumento dell'800% dei votanti rispetto alle prime due gare.

La famosa auto dei tifosi della F1 è stata definita un aspirapolvere su ruote, ma in Formula E il potere dei tifosi è più simile a quello di "X-Factor" su ruote.

FESTA SUCCESSIVA

C'è un'importante tradizione che la Formula E ha preso in prestito dal fratello maggiore F1: la festa del dopo gara.

In effetti si potrebbe dire che l'intero weekend è una grande festa, con un EJ che fa girare i brani per tutto l'ePrix.

"L'elemento del divertimento è assolutamente fondamentale per la Formula E", afferma Nicholls. "C'è sempre una grande festa dopo la gara e questo fa sì che si senta un posto dove si vuole stare".

Formula E: il nuovo arrivato sulla griglia di partenza

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com