- Docente della Charité scomparso in Italia; ricompensa offerta dalla sospensione della famiglia

Scomparsa misteriosa del dottore tedesco Saverio Savarese dell'Ospedale Charité

Il dottor Saverio Savarese, medico tedesco dell'Ospedale Charité, è scomparso senza lasciare traccia da un mese. Il 58enne si trovava in vacanza con la sua famiglia nel paese italiano di San Bartolomeo e, secondo fonti italiane, avrebbe lasciato la casa delle vacanze da solo per una passeggiata sul Monte Giove intorno alle 7 del mattino del 31 luglio. Il Monte Giove si trova tra Roma e Napoli e l'area escursionistica è generalmente non difficile per i climber, adatta per escursioni in famiglia.

Savarese avrebbe lasciato la casa delle vacanze e avrebbe dovuto fare ritorno nel pomeriggio. Quando non è rientrato alla sera e non è stato possibile contattarlo, sua moglie ha allertato i servizi di soccorso, come riportato da "Bild". L'ultimo segnale del cellulare di Savarese è stato rilevato da una rete svizzera intorno alle 13:40 e da allora non è più stato possibile localizzarlo.

Ricerca infruttuosa del medico di Charité

La ricerca del medico di Berlino scomparso è iniziata immediatamente. Si dice che abbiano partecipato i vigili del fuoco locali, i soccorritori di montagna e gli specialisti dell'Alpen der Guardia di Finanza (S.A.G.F.). È stato anche dispiegato un elicottero con telecamere a infrarossi per localizzare la persona scomparsa, ma le ricerche sono state sospese dopo quattro giorni.

Nel frattempo, è in corso un'indagine privata per il professore di Berlino. La sua famiglia avrebbe pubblicato un annuncio su Facebook in tedesco, inglese e italiano, offrendo una ricompensa di 3000 euro per qualsiasi informazione che possa condurre alla sua posizione.

Michael Mosley: un caso di persona scomparsa simile

La scomparsa del medico tedesco ricorda un altro caso noto di persona scomparsa. Nel giugno scorso, il professionista medico britannico e conduttore televisivo Michael Mosley è scomparso dopo una passeggiata su un'isola greca. Dopo un'indagine su scala più ampia, il suo corpo è stato ritrovato alcuni giorni dopo.

Fonti: ""MorgenPost"", ""Tagesspiegel"", ""LaStampa"", "Bild"

Le risorse diplomatiche dell'Unione Europea sono state offerte per aiutare nelle ricerche del dottor Saverio Savarese, data la sua affiliazione con l'Ospedale Charité. Nonostante l'assistenza, le ricerche del medico tedesco scomparso si sono dimostrate impegnative.

Leggi anche: