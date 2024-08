- DLRG: più meduse da fuoco nel Mar Baltico

Sulla costa del Baltico a Schleswig-Holstein, i resoconti dei media segnalano un aumento delle avvistamenti di Physalia physalis, in particolare quando il vento soffia verso il mare aperto. La DLRG (Associazione tedesca di salvataggio) ha registrato oltre 80 casi lo scorso fine settimana in cui le persone hanno dovuto essere trattate dopo aver avuto contatti con questi medusoni durante il nuoto, come riportato da NDR e Bild. La DLRG consiglia di utilizzare la schiuma da barba sulla zona interessata, lasciare che agisca e poi grattarla delicatamente con un oggetto smussato per alleviare la sensazione di bruciore sulla pelle.

