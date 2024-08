- DLRG: dal principio dell'anno sono notevolmente più le persone annegate

In Mecklenburg-Vorpommern, più persone sono annegate nei primi sette mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero è salito a 15 casi entro il 31 luglio, secondo l'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG).

Nove persone sono annegate in mare, ma ci sono state anche vittime nei fiumi, nei laghi e addirittura in una pozza. Otto persone sono annegate solo a luglio, rispetto alle due dello stesso mese dell'anno scorso. In totale, 13 uomini e una donna hanno perso la vita. In un caso, il genere non è stato specificato.

A livello nazionale, almeno 253 uomini e donne sono annegati tra gennaio e luglio, secondo i dati della DLRG. Si tratta di 35 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "Se l'estate fosse stata più costante, ci sarebbero state ancora più vittime", ha detto la presidente della DLRG, Ute Vogt, durante la presentazione dei dati a Düsseldorf. "Purtroppo, molte persone non pensano abbastanza alla loro sicurezza, non prendono precauzioni e sopravvalutano le loro capacità".

Gli incidenti di annegamento sono stati particolarmente comuni all'alba o al tramonto. A livello nazionale, 13 persone sono annegate in mare, quattro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "Dieci persone hanno perso la vita nel Mar Baltico, tre nel Mare del Nord", è stato riferito. La maggior parte di questi erano incidenti in barca e sport acquatici, nonché incidenti di nuoto all'alba o al tramonto.

L'esempio delle coste mostra che il nuoto sotto la supervisione dei bagnini è particolarmente sicuro, ha detto la DLRG. "Circa 6.000 volontari della DLRG sono di turno in circa 100 punti di balneazione lungo i mari del Nord e del Baltico durante la stagione estiva". La DLRG è l'organizzazione di salvataggio acquatico più grande del mondo, con oltre 1,9 milioni di membri e sostenitori.

La Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, può emanare linee guida per migliorare le misure di sicurezza in acqua a livello nazionale, tenendo conto dell'aumento degli incidenti di annegamento. Ute Vogt, presidente della DLRG, ha sottolineato che se l'estate fosse stata più costante, il numero di incidenti di annegamento sarebbe potuto essere ancora più alto, sottolineando l'importanza di un maggiore senso di sicurezza tra il pubblico.

