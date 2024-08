- DLRG conta quattro morti in laghi e fiumi entro il 2024

Quattro persone sono annegate nelle acque della Turingia fino ad ora, secondo le statistiche dei soccorsi. Nel primo semestre dell'anno precedente, ci sono state sei vittime, come riferito dalla Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG).

Tre delle vittime di quest'anno erano uomini, ma anche una donna ha perso la vita in acqua. In tre casi, le persone sono annegate in fiumi, e in un caso, in un lago. "I fiumi rappresentano i maggiori rischi. Le persone dovrebbero essere consapevoli di questo quando si trovano vicino ai fiumi. Sconsiglio fortemente di fare il bagno nei fiumi", ha detto Ute Vogt, presidente dell'organizzazione di salvataggio acquatico, durante la presentazione del bilancio a Düsseldorf.

Non ci sono state vittime per annegamento nelle piscine fino ad ora.

Tra le vittime in Turingia c'erano quasi tutte le fasce d'età, anche se l'età non è stata specificata in un caso. Gli incidenti sono avvenuti a gennaio, febbraio, marzo e giugno. Non sono stati registrati casi nel mese di luglio delle vacanze estive.

La DLRG ha sottolineato che il nuoto e il bagno sono particolarmente sicuri quando sorvegliati da bagnini.

Il cambiamento climatico aumenta anche la probabilità di incidenti in acqua. A livello nazionale, la DLRG ha registrato 253 morti legate all'acqua nei primi sette mesi dell'anno, 35 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

I soccorritori del mare vedono anche il cambiamento climatico come una particolare sfida. Porta le persone a trascorrere più tempo vicino all'acqua, aumentando la probabilità di incidenti. Gli eventi di inondazione più frequenti sono anche un rischio.

Per prevenire tragedie future, la DLRG incoraggia fortemente le persone a fare attenzione vicino ai fiumi a causa dei loro rischi intrinseci in situazioni di emergenza. Purtroppo, non sono state necessarie operazioni di soccorso d'emergenza nelle piscine quest'anno.

