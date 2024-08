- DLRG: altri morti nel Reno settentrionale

Nei primi sette mesi dell'anno, 42 persone sono annegate nella Renania Settentrionale-Vestfalia - cinque in più rispetto all'anno scorso. La Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ha annunciato questo in un resoconto intermedio. Ciò corrisponde a un aumento del 14 percento. "Se l'estate fosse stata più costante, ci sarebbero state ancora più vittime", ha dichiarato la presidente della DLRG Ute Vogt.

L'aumento nella Renania Settentrionale-Vestfalia è stato in linea con la tendenza nazionale. Come stato federale più popoloso, la Renania Settentrionale-Vestfalia ha anche registrato il maggior numero di morti per annegamento, seguita dalla Baviera con 35 vittime. Fino ad ora quest'anno, il mese più mortale per gli annegamenti nella Renania Settentrionale-Vestfalia è stato maggio. Lo scorso anno, giugno era il mese più mortale a questo punto.

Più della metà delle vittime di annegamento erano di sesso maschile. Il gruppo di età più colpito era quello tra i 66 e i 70 anni, seguito da quello tra i 41 e i 45 anni. Come nell'anno precedente, i fiumi e i laghi erano i corpi d'acqua con il maggior numero di incidenti fatali: 29 delle 42 vittime di annegamento sono state recuperate da fiumi e laghi.

Tuttavia, tre persone sono annegate in piscine quest'anno - lo scorso anno non c'è stata alcuna vittima di annegamento in piscine nella Renania Settentrionale-Vestfalia nei primi sette mesi. "Soprattutto, dobbiamo invertire la tendenza verso un maggior numero di non nuotatori e nuotatori scarsamente abili", ha sottolineato Vogt.

I bagnini della DLRG hanno anche consigliato agli appassionati di sport acquatici, come gli stand-up paddle boarders, i kitesurfer o i naviganti, di indossare un giubbotto di salvataggio. Anche i buoni nuotatori non sono immuni dai problemi di circolazione dopo essere caduti in acqua.

