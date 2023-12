Djokovic "gioca secondo le sue regole", dice Tsitsipas

Djokovic è stato incluso nel sorteggio degli Australian Open giovedì, anche se sulla sua partecipazione incombe l'incertezza del governo, che deve ancora decidere se annullare il suo visto per la seconda volta a causa delle preoccupazioni legate alla sua esenzione medica dall'obbligo di vaccinazione in Australia.

Il 34enne, scettico sui vaccini, ha scatenato la rabbia degli australiani quando ha annunciato che si sarebbe recato a Melbourne con un'esenzione medica dall'obbligo di vaccinare i visitatori contro il COVID-19. La Forza di frontiera australiana ha dichiarato che l'esenzione era stata concessa per il suo visto.

L'Australian Border Force ha dichiarato che l'esenzione non era valida ed è stato trattenuto in un hotel per immigrati, ma in seguito un tribunale gli ha concesso di rimanere, sostenendo che i funzionari erano stati "irragionevoli" durante il colloquio, durato sette ore nel cuore della notte.

"Sicuramente ha seguito le sue regole e ha fatto ciò che non molti giocatori hanno avuto il coraggio di fare, soprattutto dopo che l'ATP ha annunciato alcuni criteri per l'ingresso nel Paese", ha dichiarato il greco Tsitsipas al canale indiano WION.

"Nessuno pensava davvero di poter venire in Australia senza vaccinazioni e senza dover seguire i protocolli... ci vuole molto coraggio per farlo e mettere a rischio il Grande Slam, cosa che non credo molti giocatori farebbero".

L'ATP, che governa il tennis maschile, ha dichiarato che 97 dei primi 100 giocatori sono vaccinati. L'americano Tennys Sandgren, numero 93 del mondo, ha dichiarato ai giornalisti all'inizio del mese di essersi ritirato dagli Australian Open a causa dell'obbligo del vaccino e di aver scelto di non richiedere un'esenzione medica.

Alla domanda se Djokovic dovrebbe difendere il suo titolo a Melbourne Park la prossima settimana, visto che la saga del visto continua, Tsitsipas ha risposto: "Ci sono due modi di vedere la cosa. Da un lato c'è il fatto che quasi tutti i giocatori sono completamente vaccinati... e hanno seguito i protocolli per giocare in Australia.

"Dall'altro lato, sembra che non tutti stiano rispettando le regole... una piccolissima maggioranza ha scelto di seguire la propria strada, il che fa sembrare la maggioranza un po' stupida".

