Djokovic ammette di non essersi isolato immediatamente dopo il test Covid positivo, mentre l'Australia indaga su possibili discrepanze nei test

In una dichiarazione pubblicata sui social media, si è anche scusato per una dichiarazione di viaggio apparentemente falsa, affermando che era stata presentata a suo nome da un membro del suo staff di supporto per "errore umano".

Djokovic ha aggiunto di aver commesso un "errore di valutazione" nel rilasciare un'intervista e un servizio fotografico a un giornale sportivo francese dopo essere risultato positivo al test.

Il giornalista e il fotografo che lavoravano per L'Equipe non erano stati informati della positività di Djokovic al Covid prima, durante o dopo l'intervista con la star del tennis a Belgrado, ha riferito mercoledì il quotidiano sportivo francese.

Nel frattempo, i funzionari dell'Australian Border Force (ABF) stanno indagando su possibili incongruenze nei documenti relativi al risultato del PCR di Djokovic di dicembre e sui movimenti del tennista nei giorni successivi al test Covid-19 in Serbia, ha dichiarato mercoledì alla CNN una fonte a conoscenza dell'indagine.

L'Australian Border Force (ABF) non ha ancora stabilito se questi problemi possano avere un impatto sulla validità dell'attuale visto australiano di Djokovic.

Martedì scorso, l'agenzia di stampa tedesca Der Spiegel ha riferito di possibili discrepanze nei dati digitali allegati ai test PCR di Djokovic. I documenti dei test PCR sono stati depositati in tribunale dagli avvocati di Djokovic e pubblicati online.

Secondo quanto riportato da Der Spiegel, i risultati positivi e negativi dello stesso test PCR sono apparsi quando Der Spiegel ha avuto accesso retroattivo ai risultati utilizzando un codice QR allegato.

Anche un collaboratore della CNN e diversi utenti di Internet hanno riferito di aver riscontrato lo stesso problema. Non sono state fornite indicazioni sulla causa della discrepanza.

I test effettuati dalla CNN mercoledì hanno mostrato solo un risultato positivo, in linea con i documenti depositati in tribunale.

Voglio affrontare la continua disinformazione".

Djokovic è stato coinvolto in una controversia da quando è stato trattenuto in Australia la scorsa settimana per una disputa sul visto e sulle vaccinazioni.

Arrivato a Melbourne la scorsa settimana, gli è stato prontamente annullato il visto per essere entrato nel Paese senza un'esenzione valida per l'obbligo di vaccinazione per tutti gli arrivi - ma lunedì ha vinto la battaglia legale , con un giudice che ha stabilito che gli sarebbe stato permesso di rimanere.

Ma il comportamento di Djokovic, in particolare la diagnosi di Covid positiva effettuata il mese scorso prima del suo arrivo a Melbourne e gli eventi pubblici a cui ha partecipato in quel periodo, sono stati fonte di interrogativi.

"Voglio rispondere alla continua disinformazione sulle mie attività e sulla mia partecipazione agli eventi di dicembre, prima del risultato positivo del test PCR Covid", ha dichiarato nel comunicato.

Si tratta di informazioni errate che devono essere corrette, in particolare nell'interesse di alleviare le preoccupazioni più ampie nella comunità riguardo alla mia presenza in Australia, e per affrontare questioni che sono molto dolorose e preoccupanti per la mia famiglia".

"Voglio sottolineare che mi sono impegnato al massimo per garantire la sicurezza di tutti e il rispetto degli obblighi di controllo".

Djokovic ha detto di aver assistito a una partita di basket nella capitale della Serbia, Belgrado, il 14 dicembre, dove molte persone sono risultate positive al test. Non ha mostrato alcun sintomo, ma si è sottoposto al test il 16 dicembre.

Il 17 dicembre, prima di ricevere il risultato ufficiale del test, ha fatto un test rapido che è risultato negativo e ha partecipato a una cerimonia di premiazione del tennis giovanile, dopo la quale ha ricevuto il risultato ufficiale positivo, secondo la dichiarazione.

Il giorno successivo, il 18 dicembre, ha rilasciato un'intervista ai media e un servizio fotografico al quotidiano sportivo francese L'Equipe, affermando di essere andato avanti perché "non volevo deludere il giornalista". Ha preso le distanze socialmente e ha indossato una maschera, tranne che per il servizio fotografico, ha aggiunto.

"Dopo l'intervista sono tornato a casa per isolarmi per il periodo richiesto, ma riflettendoci bene è stato un errore di valutazione e ammetto che avrei dovuto riprogrammare questo impegno", ha dichiarato.

Intervista a L'Equipe

Secondo l'articolo di L'Equipe di mercoledì, il giornalista Franck Ramella e il fotografo Etienne Garnier hanno riferito che Djokovic sembrava "stare bene", nonostante in seguito sia emerso che alla stella del tennis era stata diagnosticata la Covid-19 il 16 dicembre.

Nell'articolo de L'Equipe si legge che Ramella è risultato negativo al test Covid-19 e non si fa cenno alle condizioni di salute di Garnier.

Ramella ha dichiarato alla CNN di essere in viaggio verso Melbourne per seguire gli Australian Open.

"Per 33 minuti, secondo il timer del registratore, Djokovic ha risposto alle domande con sicurezza", si legge in una traduzione della CNN dell'articolo in lingua francese.

"Eravamo al sicuro, uno di fronte all'altro a una distanza di quasi un metro, seduti ai lati opposti di un lungo tavolo rettangolare. Quando Etienne gli ha chiesto di togliersi la maschera per cinque minuti durante l'intervista, Djokovic ha rifiutato.

"Poi si è svolta la sessione fotografica. Ovviamente il campione serbo si è tolto la maschera. Non volevamo che posasse con il volto semicoperto.

"Poi ha seguito le istruzioni di Etienne, che era mascherato. Ha tenuto il trofeo a distanza, passando da una posizione all'altra, sorridendo o ghignando per dimostrare che aveva vinto. Ha anche gridato per rendere il tutto ancora più autentico".

L'articolo è stato pubblicato poche ore prima che Djokovic si scusasse per aver mantenuto l'appuntamento per l'intervista nonostante fosse a conoscenza della sua diagnosi di PCR positiva da un test effettuato due giorni prima.

Simon Cambers, co-presidente dell'International Tennis Writers Association (ITWA), ha dichiarato che è "profondamente preoccupante" che Djokovic non abbia detto a uno dei membri dell'organizzazione - e al resto del team de L'Equipe quel giorno - che era risultato positivo al Covid-19.

"Come giornalisti, ci preoccupiamo di rispettare tutte le regole del Covid-19 e ci aspettiamo che tutti i giocatori facciano lo stesso", ha aggiunto il comunicato dell'ITWA.

"Inoltre, va notato che i giornalisti devono essere completamente vaccinati per recarsi a Melbourne per gli Australian Open di quest'anno".

Dopo che è emersa la notizia della sua positività, Djokovic ha ricevuto numerose critiche per le fotografie che lo ritraggono a questi vari eventi, spesso senza maschera e in mezzo ai bambini.

La sua dichiarazione di mercoledì, secondo cui non avrebbe saputo della sua positività al Covid fino al 17 dicembre, contraddice anche i commenti del fratello, che martedì ha dichiarato in una conferenza stampa che il giocatore è risultato positivo il 16 dicembre e conosceva il suo risultato.

In un'intervista rilasciata mercoledì all'emittente australiana Seven Network, affiliata alla CNN, la madre di Djokovic ha dichiarato che "probabilmente" il giocatore non sapeva di essere risultato positivo prima di partecipare agli eventi.

Anche le autorità serbe, che hanno difeso strenuamente Djokovic e hanno denunciato la sua detenzione temporanea durante tutta la vicenda, hanno riconosciuto la controversia.

"Sarebbe una chiara violazione delle regole, perché se si sa di essere positivi si deve stare in isolamento", ha dichiarato alla BBC il primo ministro serbo Ana Brnabić, ma ha aggiunto che "c'è una zona grigia" perché non è chiaro quando Djokovic abbia ricevuto i risultati.

Dichiarazione di viaggio

Djokovic ha anche affrontato la polemica su una dichiarazione di viaggio apparentemente falsa.

Sebbene abbia dichiarato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Australia, le foto scattate in quel periodo sembrano mostrarlo sia in Spagna che in Serbia.

Nella dichiarazione si è scusato per la falsa dichiarazione, affermando che era stata presentata "dal mio team di supporto per mio conto", definendola "un errore umano e certamente non intenzionale". Non ha voluto rilasciare ulteriori commenti, aggiungendo solo che sperava di poter giocare gli Australian Open e "competere con i migliori giocatori del mondo".

La pena per la presentazione di una falsa dichiarazione di viaggio prevede una pena massima di 12 mesi di carcere, secondo il sito web del Dipartimento degli Affari Interni australiano.

Sebbene il giudice abbia permesso a Djokovic di essere libero e di iniziare ad allenarsi per il torneo, che inizierà la prossima settimana, la star del tennis potrebbe ancora rischiare l'espulsione, dato che anche l'ABF sta indagando sulla discrepanza della dichiarazione di viaggio e il ministro dell'immigrazione sta ancora valutando se allontanarlo dal Paese.

"Come è stato detto pubblicamente, il ministro Hawke sta valutando se annullare il visto del signor Djokovic ai sensi della sezione 133C(3) della legge sulla migrazione", ha dichiarato mercoledì un portavoce del ministro dell'immigrazione Alex Hawke.

"Gli avvocati del signor Djokovic hanno recentemente fornito ulteriori lunghe osservazioni e documentazione di supporto che si dice siano rilevanti per la possibile cancellazione del visto del signor Djokovic. Naturalmente, questo influenzerà i tempi per una decisione".

Sebbene il giudice abbia annullato la cancellazione del visto di Djokovic, Hawke potrebbe ancora esercitare il suo potere personale per revocarlo, il che potrebbe portare a un altro stallo legale.

Angus Watson ha contribuito a questo servizio

