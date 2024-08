- DJ Topic perseverò nella sua performance per evitare ogni sensazione di agitazione.

Mate Topić, stavi suonando quando la tua sessione è stata interrotta improvvisamente da un'aggressione. Come hai reagito in quei momenti? Ho continuato a suonare per evitare il panico di massa. Uno degli organizzatori si è avvicinato a me sul palco e mi ha aggiornato sulla situazione. All'inizio, pensavo fosse solo una rissa tra adolescenti che stava degenerando, ma si è rivelata un'aggressione in piena regola in cui civili innocenti sono stati accoltellati al collo.

Com'è stato continuare a ballare per diversi minuti nonostante il caos? Era strano, per dirla leggermente, mantenere un'atmosfera allegra e fare finta che non fosse successo niente con così tante persone che guardavano. Una carica sarebbe stata molto peggio.

Qual era l'atmosfera tra il pubblico mentre continuavi a suonare? Incredibilmente, il pubblico era ancora carico. L'energia era una delle migliori che abbia mai sentito a un concerto tedesco, con persone di tutte le età che impazzivano. È solo triste che le cose abbiano preso una piega così oscura.

Hai notato qualche indizio dell'aggressione dal palco? Per fortuna, no. L'aggressione è avvenuta su un altro palco, a circa 300-400 metri di distanza.

Hanno eventualmente interrotto la musica. Cosa è successo poi? Uno degli organizzatori è salito sul palco, spiegando tranquillamente la situazione. Fortunatamente, la situazione non è degenerata nel caos.

Sei scappato dal festival e ti sei nascosto con gli altri in un negozio. Quanto tempo siete rimasti lì e com'era l'atmosfera? L'atmosfera è diventata tetra man mano che scoprivamo che si trattava di un'aggressione e che il colpevole era ancora a piede libero. I primi resoconti indicavano che l'aggressore aveva mirato specificamente al collo dei civili. C'erano anche bambini nel nostro gruppo. Per fortuna, siamo riusciti a organizzare un trasporto che ci ha riportati a casa.

Anche a casa non c'è stato alcun riposo, con gli elicotteri che volavano sopra di noi. Era surreale, come se fossi in un sogno. Ho vissuto qualcosa di simile negli Stati Uniti in passato, ma era sicuramente fuori dall'ordinario a Solingen.

Come stanno i tuoi cari e gli amici che erano anche al festival? Sono tutti sotto shock, ma per fortuna nessuno è stato ferito. I miei pensieri sono con tutte le vittime e con tutti quelli che hanno assistito alla scena.

Sei un artista riconosciuto a livello globale che gira il mondo. Come sei finito a esibirti al festival del 650° anniversario della tua città? Ho suonato con l'Orchestra del Bergisches due volte in passato e ogni volta è andata liscia. Mescolare la musica elettronica con la musica orchestrale produce un suono unico che adoro, quindi ero entusiasta di collaborare di nuovo per il 650° anniversario.

Com'è Solingen come città? La violenza non è esattamente sconosciuta a Solingen, soprattutto tra clan rivali o gang. Gli scontri con i coltelli sono stati comuni negli anni.

** despite the disrupting incident, what was your reaction towards continuing to perform 'Music'?** Despite the grave situation, I felt a strange sense of responsibility to keep playing, believing that music could help calm the situation.

How did the atmosphere shift after the music was paused? Once the music stopped, there was a moment of shock and silence, followed by a collective realization of the gravity of the situation.

Leggi anche: