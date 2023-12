Diwali in India: Come si celebra la Festa delle Luci

Nel nord del Paese, il Diwali è spesso un evento rabbioso, caratterizzato da una cacofonia di petardi per le strade e da una fioritura di giochi d'azzardo cerimoniali nelle case.

Gli abitanti delle città più ricche fanno incetta di oro, gioielli, vestiti e regali costosi, come quelli elettronici, che acquistano per sé e per i propri cari.

Nei villaggi tranquilli, come quelli disseminati nel vasto stato del Maharashtra, nell'India occidentale, la celebrazione della Festa delle Luci è in genere un evento più semplice, definito da offerte umili e banchetti salutari.

I petardi scoppiati sono pochi, se non addirittura inesistenti, e molti seguono le loro particolari tradizioni tribali. La maggior parte degli abitanti del villaggio cerca di comprare vestiti nuovi, ma pochi possono permettersi oro, gioielli o regali elaborati.

Le date annuali del Diwali sono fluide come i tipi di festeggiamenti che si possono trovare. In genere si festeggia per cinque giorni, con il giorno più importante che è il terzo.

Nel 2018, l'India settentrionale festeggia mercoledì 7 novembre. Tuttavia, cade martedì 6 novembre nell'India meridionale, dove si chiama Deepavali.

Ecco uno sguardo ad alcuni dei modi più popolari di festeggiare.

Tradizioni comuni

Alcuni rituali del Diwali sono comuni alla maggior parte del subcontinente.

Sia in città che in campagna, piccole lampade a olio fatte di argilla (diyas) vengono poste alle soglie delle case, dei negozi e degli uffici durante i cinque giorni di festa per celebrare la leggenda del ritorno del dio indù, Lord Rama, nel suo regno dopo 14 anni di esilio. Secondo la mitologia, il suo popolo accendeva i diya per accogliere il suo ritorno.

Gli indù delle città e dei villaggi credono anche che durante il Diwali la dea indù della ricchezza, Lakshmi, visiterà le loro case se sono illuminate, pulite e ben decorate.

Le finestre e le porte vengono lasciate aperte per far entrare la dea e le case vengono pulite da cima a fondo.

All'ingresso delle case e degli uffici si disegnano con le dita dei rangoli dai colori vivaci. Questi disegni geometrici sono solitamente simboli della natura. Il loro scopo è accogliere gli ospiti e incoraggiare Lakshmi a entrare.

Nei villaggi e nelle città si giocano spesso partite di carte d'azzardo, poiché è generalmente considerato di buon auspicio giocare d'azzardo durante il Diwali.

Ciò deriva dalla leggenda secondo cui una divinità indù giocò una partita a dadi con la sua consorte il quarto giorno di Diwali e lei vinse. Alcuni indù credono che Lakshmi possa essere invocata attraverso il gioco d'azzardo.

Fate le vostre scommesse

Le feste di gioco d'azzardo sono un passatempo particolarmente popolare durante il Diwali a Mumbai. Le feste iniziano in genere alle 22.00 in bungalow e case coloniche e continuano fino alle 5.00 del mattino.

"Alla gente non importa perdere: fa parte dell'atmosfera e la gente si diverte", dice Vikram Mehta, fondatore di Red Om Entertainment a Mumbai. "Tutti si vestono, tutti sono in vacanza, tutti si invitano a casa loro, c'è molto calore".

Si giocano diversi giochi. Il più popolare è il Teen Patti (gioco delle tre carte), ma anche il blackjack e il poker sono i preferiti.

"La gente si siede sui materassi per terra. Ci sono stanze in cui i ragazzi giocano per divertirsi e altre con puntate più alte", spiega Mehta. Le case sono decorate con diyas, le persone indossano abiti tradizionali indiani, i domestici si aggirano con vassoi di kebab, biryani e dolci indiani, aggiunge.

In tutto il Paese si scambiano i dolci indiani, noti come mithai, e si organizzano grandi riunioni di famiglia nelle proprie case.

Anno nuovo, conti nuovi

Il Diwali segna anche l'inizio del nuovo anno finanziario indù e molti uomini d'affari, commercianti e negozianti aprono nuovi libri contabili. Gli uomini d'affari di alcuni Stati, in particolare del Gujarat, venerano i loro libri contabili.

Ci sono vari altri rituali celebrati nelle città e nei villaggi in ognuno dei cinque giorni. Per esempio, l'ultimo giorno di Diwali in molte parti dell'India, una sorella cucina per il fratello e lui le fa dei regali per celebrare l'amore tra fratelli.

"Il mondo moderno sta cambiando e i festival sono l'unico modo per mantenere vive la nostra cultura e le nostre tradizioni. Per noi il Diwali è la vittoria del bene sul male, il ritorno del bene nelle nostre vite e l'inizio di un nuovo anno con un approccio positivo e dimenticando tutto il male che è successo", dice la casalinga di Mumbai Heena Damle.

"Si preparano tavoli con dolci da offrire se qualcuno viene a casa nostra", aggiunge suo nipote Pranav Damle.

Illuminare la notte

In genere i petardi vengono fatti esplodere dal tramonto, spesso per tutta la notte. Si ritiene che il rumore annunci la sconfitta del male e attiri l'attenzione degli dei.

Il raccoglitore di stracci Santosh, la cui famiglia è emigrata da un villaggio del Maharashtrian a Mumbai, dice: "La gente nei villaggi ha mezzi limitati, quindi non è molto spettacolare. A Mumbai, i ricchi festeggiano con molto sfarzo. Assistiamo a enormi fuochi d'artificio e possiamo acquistare cracker di lusso".

Alcuni, tuttavia, temono che le tradizioni originali del Diwali si stiano perdendo nelle città.

Inir Pinheiro è l'amministratore delegato di Grassroutes, che promuove il turismo responsabile nei villaggi e porta gli indiani urbani in viaggio nei villaggi tribali. Dice che molti di loro vogliono "vedere un modo non adulterato di celebrare il Diwali, un luogo meno rumoroso e riconnettersi con la gente".

"Penso che le persone nelle città stiano iniziando a rendersi conto che c'è un sacco di spettacolo nel modo in cui viene celebrato e un grande aspetto materialistico. La gente vuole vedere se c'è qualcosa di più nella celebrazione", dice Pinheiro.

Speranze per il raccolto

Nel villaggio di Purushwadi, nel Maharashtra, che conta 500 persone, le famiglie di cinque persone vivono tipicamente in case di pietra con due camere da letto. Dutta Kondar, un agricoltore della tribù Mahadeo Koli, dice che il Diwali è una "celebrazione della fine del raccolto di kharif (colture alimentate dalla pioggia)".

Poiché il raccolto è il momento in cui gli abitanti del villaggio guadagnano denaro, a Diwali gli abitanti del villaggio eseguono la Lakshmi puja (rituale di preghiera) sui loro beni, ringraziando e pregando per un buon raccolto a venire.

"Facciamo una piccola puja del nostro bestiame, del grano e del denaro", dice Kondar. I membri della famiglia tengono un piatto di offerte agli dei e cantano preghiere mentre ruotano il piatto intorno ai beni, spiega.

"Per assicurarci che il nostro corpo sia pronto per l'inverno, mangiamo molto olio e dolci", aggiunge Kondar.

"Ogni volta che qualcuno entra nella loro casa, gli abitanti del villaggio si offrono dolci a vicenda. Ma non comprano regali l'uno per l'altro, perché il denaro è un grosso limite", dice Pinheiro.

I valori del villaggio

Come molti villaggi rurali in tutta l'India, Purushwadi ha i suoi rituali particolari. Pinheiro dice che uno dei più popolari è la cerimonia del canto locale.

"I bambini girano per le case tenendo in mano delle lanterne fatte a mano con bastoni e ramoscelli e cantano canzoni marathi a beneficio degli abitanti delle case. In cambio ricevono olio e grano", racconta Pinheiro.

"La differenza nel modo in cui il Diwali viene celebrato nei villaggi è che viene fatto con più semplicità. È una rara occasione in cui si comprano vestiti e si mangia del buon cibo e si festeggia dopo molti mesi di duro lavoro. Nelle città, è meno orientato alla comunità, più rumoroso e più incentrato sullo spendere soldi e sul mettersi in mostra", aggiunge Pinheiro.

Questo articolo è un aggiornamento di una storia pubblicata per la prima volta nel 2012.

