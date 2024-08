DIW: boom dell'energia solare strains grid

Molti ora utilizzano impianti solari. Sebbene ciò sia molto positivo, ha anche i suoi aspetti negativi: secondo un'analisi, a volte immettevano potenza nella rete congestionata alla massima capacità. Sono necessarie soluzioni più intelligenti.

L'espansione dell'energia solare in Germania sta rendendo sempre più difficile il controllo delle reti elettriche, secondo uno studio dell'Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW) di Berlino. Lo studio afferma che la generazione di energia solare è molto concentrata intorno a mezzogiorno nelle giornate di sole, il che può portare a temporanei collo di bottiglia nelle reti elettriche, soprattutto a livello di distribuzione.

La flessibilità esistente nell'integrazione dei pannelli solari (PV) non viene sempre utilizzata in modo ottimale, secondo lo studio. Molti sistemi PV sono stati installati in edifici in combinazione con batterie, consentendo alle famiglie o alle imprese di aumentare la loro quota di energia solare autoprodotta.

Tuttavia, non ci sono quasi incentivi per utilizzare questi sistemi di accumulo in modo orientato alla rete o al mercato, poiché né le tariffe di immissione né, in genere, le tariffe elettriche domestiche forniscono segnali appropriati per questo: la remunerazione e i prezzi sono gli stessi per ogni kilowattora, indipendentemente dal prezzo corrente del mercato. Ad esempio, potrebbe accadere che i sistemi di accumulo PV siano già completamente caricati nei mesi estivi durante le ore di massima generazione PV e che i sistemi immettano quindi potenza nella rete alla massima capacità, gravando sulle reti elettriche locali. Per controllare le reti elettriche in modo più efficiente, è necessario accelerare l'installazione dei "contatori intelligenti" dell'elettricità, secondo lo studio.

Obiettivo di espansione già raggiunto

L'espansione degli impianti solari ha acquisito un notevole slancio. Lo scorso anno, il numero di nuove installazioni è aumentato di quasi 14 gigawatt rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Agenzia federale per la rete. Secondo il Ministero dell'Economia, la capacità totale degli impianti solari installati era di oltre 90 gigawatt alla fine di giugno. Ciò significa che l'obiettivo del governo federale di 88 gigawatt entro il 2024 è già stato raggiunto.

Entro il 2030, la capacità installata deve essere di 215 gigawatt. Per raggiungere questo obiettivo di espansione, il ritmo deve continuare ad aumentare, secondo lo studio del DIW. Il principale driver dell'espansione è attualmente l'aumento delle piccole sistemi PV sugli edifici, che sono attraenti per i vantaggi del consumo proprio. "Ma c'è anche un lato negativo: c'è ancora potenziale per i sistemi a campo libero".

Un motivo significativo per la recente forte crescita è il calo dei prezzi dei moduli solari. Negli ultimi anni, sono state costruite capacità di produzione molto grandi, in particolare in Cina. Tuttavia, queste sono attualmente lontane dalla piena utilizzazione, il che esercita una pressione al ribasso sui prezzi dei moduli. La Cina domina la catena di produzione globale dei pannelli solari. Ciò significa che l'ulteriore espansione dipende fortemente dalle importazioni dalla Cina.

