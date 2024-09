- Divertiti nel sereno fascino di Rothenfeld.

Il direttore del carcere di Landsberg am Lech, Monika Groß, ha fatto alcune rivelazioni sulla vita quotidiana nella sua struttura con i giornalisti di "Munich Merkur" e "TZ" (lunedì). "È uno spettacolo. Tanto spazio, verde e animali accuditi dai detenuti," ha commentato Groß riguardo al settore Rothenfeld dell'Istituto di Giustizia di Landsberg.

"Abbiamo quattro capre, 873 galline, un gatto, un paio di mucche e otto giovani," ha rivelato il capo del carcere. Attualmente, 27 delle 100 celle in Rothenfeld sono occupate. "L'atmosfera in Rothenfeld è fantastica," ha detto Groß al giornale. "Molto più rilassata."

I detenuti dell'Istituto di Giustizia di Landsberg iniziano il loro percorso verso la routine più rilassata a Rothenfeld già tre mesi prima della data di rilascio e al massimo 18 mesi prima della libertà, secondo il direttore. Attualmente, tra i residenti famosi c'è lo chef Alfons Schuhbeck, ma non riceve alcun trattamento speciale. "Nessuno ottiene un trattamento preferenziale per la sua fama," ha chiarito Groß. Alcuni detenuti non possono accedere a Rothenfeld a causa dell'incompatibilità con il sistema. " Dipende anche dalla natura del crimine e dalle previsioni di future condotte illecite."

Groß ha descritto l'impatto psicologico sui detenuti come "enorme". Tuttavia, una trasformazione positiva è possibile una volta rilasciati. "Una volta un detenuto che ha ottenuto il diploma a Landsberg mi ha detto, 'Avrei dovuto essere rinchiuso prima. Allora la mia vita avrebbe preso una piega migliore.' Ho trovato incredibile," ha condiviso Groß. Altri sono semplicemente grati di aver lasciato un ambiente duro alle spalle.

I detenuti che sono idonei alla routine più rilassata a Rothenfeld possono presentare una richiesta alla Corte di Giustizia per essere considerati. Dopo aver scontato la pena a Rothenfeld, alcuni detenuti incontrano difficoltà nel reintegrarsi nella società a causa dello stigma associato ai loro crimini passati, nonostante il loro miglioramento comportamentale.

Leggi anche: