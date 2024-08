Divertente ma istruttivo e che fa sentire il dolore

Wyatt Earp è ancora una figura leggendaria nel campo dei duelli del selvaggio West, e lo scontro al OK Corral rimane un caro ricordo di quell'epoca. Il documentario "Wyatt Earp e la Guerra dei Cowboy" offre una nuova prospettiva su questo periodo. Potrebbe essere troppo drammatizzato, ma è sicuramente un intrigante da vedere!

C'è stato un aumento di interesse nel genere western di recente, in parte grazie al blockbuster di Kevin Costner "L'alba della fine". Il film, nonostante la sua trama complessa, non ha performato bene al botteghino. Tuttavia, Costner, un veterano di 69 anni, continua a portare avanti la fiaccola per questo genere in difficoltà e lo stile narrativo di un'epoca intera di film.

In un approccio completamente diverso, la serie documentaristica di Netflix "Wyatt Earp e la Guerra dei Cowboy" racconta la storia in sei episodi, adattandosi all'attenzione breve del pubblico di TikTok. È sensazionale, divertente e pieno di informazioni. Per coloro che preferiscono la classica storia western lunga, "Wyatt Earp" del 1994 di Lawrence Kasdan, con Kevin Costner, è un must-watch.

Una recensione completa di "Wyatt Earp e la Guerra dei Cowboy" di Ronny Rüsch e Axel Max può essere trovata nell'ultimo episodio del podcast ntv "Oscars & Raspberries". Discutono anche il dramma western "L'ultimo respiro profondo", la serie drammatica "Deadwood" e la serie neo-western "Yellowstone".

Il ritorno di interesse per il genere western può essere attribuito non solo ai film di Kevin Costner, ma anche a moderne interpretazioni come la serie Netflix "Wyatt Earp e la Guerra dei Cowboy", ambientata nel paesaggio western. Questa serie, sebbene si adatti alle abitudini di visione moderne, mantiene il fascino della leggenda di Wyatt Earp, rendendola appealing per sia i vecchi che i nuovi appassionati di western.

