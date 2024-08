Diversi villaggi e ospedali sono stati evacuati nei pressi di Atene a causa degli incendi boschivi

Gli incendi around Atene continuano a diffondersi. Almeno undici luoghi e villaggi, insieme a diversi ospedali, sono stati evacuati, secondo le autorità greche. Case e automobili sono state bruciate. Venti forti da diverse direzioni hanno alimentato gli incendi. Le fiamme hanno raggiunto fino a 25 metri in alcuni posti. Una spessa coltre di fumo aleggiava su Atene domenica sera. Le fiamme hanno raggiunto il sobborgo di Dionisos, circa 24 chilometri a nordest del centro città.

Centinaia di pompieri, supportati da volontari, erano presenti sulla scena. Diciassette aerei antincendio e 15 elicotteri sono stati dispiegati per combattere un incendio vicino al paese di Varnavas, circa 35 chilometri a nord di Atene. Tuttavia, gli incendi continuavano a diffondersi. Incendi si sono verificati anche nel paese di Maratona, nel villaggio di Grammatiko e nella città costiera di Nea Makri.

" despite a tough fight and superhuman efforts overnight, the fire spread quickly and reached Mount Pendeli," a spokesperson of the fire service said. At least three hospitals in the northern Athens region had to be evacuated.

Since May, hundreds of wildfires have broken out across Greece. While this is not uncommon in Greece during the summer, unusually hot and dry weather, linked to climate change, has increased the frequency and intensity of the fires, according to scientists.

After the warmest winter ever recorded and a long period of extreme drought, Greece is now heading towards the hottest summer on record. Meteorologists say the entire week is critical, with authorities on alert until Thursday.

Gli incendi ad Atene non sono ancora stati contenuti, causando ulteriori evacuazioni nel paese di Maratona, nel villaggio di Grammatiko e nella città costiera di Nea Makri. Il calore intenso e i forti venti da diverse direzioni stanno alimentando gli incendi, rendendo difficile per i pompieri e i volontari spegnerli.

