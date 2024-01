Diversi sobborghi di Chicago votano per limitare le partenze non programmate di autobus di migranti dal Texas

I leader di diversi sobborghi di Chicago hanno votato per limitare gli autobus che lasciano scendere gli immigrati senza preavviso nei loro comuni, mentre i funzionari del New Jersey stanno cercando di capire come comportarsi con gli autobus che utilizzano i punti di transito nel loro stato per eludere le nuove regole volte a limitare l'afflusso di arrivi a New York City.

Frustrati da "autobus disonesti" provenienti dal Texas che scaricano migranti a migliaia, i sindaci di New York e Chicago, insieme a quello di Denver, hanno cercato di rallentare l'ondata imponendo agli operatori di autobus di coordinare gli arrivi sotto la minaccia di sequestro, multe e persino carcere attraverso ordini esecutivi.

Ma nella settimana trascorsa da quando l'ordine esecutivo di New York ha iniziato a limitare i tempi e i luoghi in cui gli immigrati possono essere lasciati a terra, oltre a richiedere una notifica scritta anticipata dell'arrivo dei richiedenti asilo, "non un solo autobus dal Texas si è conformato", ha dichiarato martedì il consigliere capo del sindaco di New York Eric Adams, Lisa Zornberg.

Ora, i sobborghi di New York e Chicago vedono i migranti abbandonati nelle loro comunità - e le loro risorse si assottigliano.

Su indicazione del governatore repubblicano del Texas, dall'aprile del 2022 lo Stato della Stella Solitaria ha trasportato oltre 90.000 migranti nelle "città santuario" gestite dai democratici, tra cui New York, Chicago, Filadelfia, Denver, Los Angeles e Washington, secondo i dati diffusi venerdì dall'ufficio del governatore Greg Abbott.

Le autorità di frontiera hanno incontrato più di 225.000 migranti lungo il confine tra Stati Uniti e Messico nel solo mese di dicembre, segnando il totale mensile più alto registrato dal 2000, secondo le statistiche preliminari della Sicurezza Nazionale condivise con la CNN.

"Prevediamo che il numero di incontri al confine continuerà a fluttuare", ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione Biden. "Nell'ultimo anno abbiamo assistito a periodi di aumento degli incontri e a periodi di diminuzione".

I sobborghi di Chicago approvano le loro ordinanze

Negli ultimi giorni i legislatori dei sobborghi di Chicago hanno approvato nuove leggi simili all'ordinanza sul busing della terza città più popolosa del Paese, che mira a snellire la consegna dei migranti e a impedire che gli autobus lascino i nuovi arrivati "in mezzo al traffico, agli angoli delle strade e all'aeroporto internazionale O'Hare", hanno dichiarato i funzionari di Chicago.

Il Texas ha inviato a Chicago oltre 28.000 richiedenti asilo dall'agosto 2022, secondo i dati forniti venerdì dall'ufficio di Abbott.

"È stata una decisione difficile, perché non vogliamo dare l'impressione che non ci interessi, ma dobbiamo andare avanti e affrontare tutto questo", ha detto il consigliere Jan Quillman di Joliet a proposito dell'ordinanza approvata all'unanimità nella sua città.

Tre giorni prima di Natale, il villaggio di Hinsdale "ha iniziato a ricevere senza preavviso autobus di migranti provenienti dal Texas che venivano lasciati alla stazione ferroviaria principale di Hinsdale o nelle sue vicinanze per poter prendere il treno da Hinsdale a Chicago", ha dichiarato martedì il presidente del consiglio del villaggio Thomas Cauley Jr, lo stesso giorno in cui i legislatori hanno approvato all'unanimità la limitazione dell'attività degli autobus.

Le comunità suburbane che hanno già adottato misure di questo tipo hanno avuto successo nell'impedire ai pullman di migranti di usare le loro città come punti di trasferimento, ha aggiunto. "L'afflusso di autobus di migranti in quei sobborghi si è fermato", ha detto Cauley. "Gli autobus si dirigono poi verso i sobborghi che non hanno ordinanze".

La maggior parte delle misure approvate dai sobborghi di Chicago richiede un preavviso di cinque giorni per "servizi di autobus interurbani non programmati" che trasportano persone a senso unico.

A Hinsdale, la pena per la violazione dell'ordinanza è una multa di 750 dollari per ogni passeggero, e gli autobus potrebbero essere sequestrati e confiscati. La comunità di Wilmington, a sud di Chicago, ha approvato un'ordinanza simile martedì, ha dichiarato il suo sindaco, Ben Dietz.

Sebbene i leader dei sobborghi di Chicago abbiano dichiarato che non si sono verificati incidenti di pubblica sicurezza legati all'arrivo di migranti nelle loro stazioni ferroviarie, i funzionari di Joliet hanno incoraggiato i residenti a segnalare qualsiasi autobus che pensano possa far scendere i migranti.

"Se qualcuno vede un autobus che sembra farlo, vi invitiamo a chiamare il 911", ha detto il sindaco di Joliet Terry D'Arcy durante l'incontro di martedì. "I nostri centralinisti sanno bene come gestire la situazione".

