- Diversi servizi di consulenza sono specificamente progettati per aiutare gli anziani

Servizi di Consulenza in Hessen Supportano gli Anziani nella Vita Quotidiana

Utilizzando uno smartphone, connettendosi con persone affini, imparando a cucinare: vari servizi di consulenza in Hessen mirano specificamente ad aiutare gli anziani nella loro vita quotidiana. Questo include il progetto unico a livello nazionale "Improvvisamente Solo" per coloro che affrontano il lutto per la perdita del partner, come riportato dal governo statale in risposta a una domanda parlamentare della fazione AfD a Wiesbaden. Questo progetto della DHB - Netzwerk Haushalt è finanziato dallo stato con un totale di 499.500 euro in due anni.

"L'obiettivo è supportare coloro che sono colpiti nell'acquisire le competenze necessarie per gestire in modo autonomo la casa e affrontare la vita quotidiana", ha spiegato il governo statale. Ciò include lezioni di cucina e incontri aperti. Il progetto mira a creare una rete di professionisti e volontari.

Assistenza Tecnica per Anziani

Un altro servizio di supporto specifico per gli anziani è "Fit im Netz – Die Smartphone-Sprechstunde" (Attivi in Rete – La Clinica dello Smartphone) del centro di consulenza dei consumatori del Hessen. Il progetto è iniziato a maggio 2024 e offre consulenze individuali sull'uso dello smartphone in cinque luoghi.

In modo simile, il progetto "Digital im Alter" (Digitale nella Vecchiaia) aiuta con le domande tecniche. Attualmente, circa 500 volontari in circa 60 punti di supporto insegnano le basi della tecnologia digitale e dei media agli anziani.

Risposta del Governo Statale

Il progetto "Digital im Alter", finanziato dal governo statale, fornisce assistenza tecnica agli anziani, garantendo che possano utilizzare efficacemente i dispositivi digitali come gli smartphone, migliorando la loro indipendenza nella gestione dei compiti quotidiani. I consumatori anziani possono trarre beneficio dal progetto di Hessen "Fit im Netz – Die Smartphone-Sprechstunde", in cui ricevono consulenze personalizzate sull'uso dello smartphone, superando così il divario digitale e migliorando la loro vita quotidiana.

