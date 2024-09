Diversi segnali indicano un imminente attacco di vasta portata alla Russia.

Il Regno Unito ha apparentemente dato il suo consenso, mentre gli Stati Uniti offrono risposte vaghe alle domande. L'Ucraina sembra essere sull'orlo di ottenere il permesso per utilizzare armi a lungo raggio da entrambe le nazioni, prendendo di mira aree all'interno del territorio russo.

Durante una conferenza stampa a Varsavia, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti sono preparati a modificare l'assistenza militare per l'Ucraina e "affinarla". Quando gli è stato chiesto se gli Stati Uniti avevano autorizzato l'Ucraina a colpire i bersagli all'interno della Russia con le armi occidentali, Blinken ha risposto: "Posso assicurare che continueremo a fare ciò che abbiamo fatto: affineremo, regoleremo se necessario, compreso riguardo alle risorse disponibili per l'Ucraina".

Blinken ha menzionato di aver avuto ampie discussioni con il suo omologo britannico, David Lammy, a Kyiv il giorno precedente. Queste discussioni ruotavano intorno a come gli ucraini stavano valutando il campo di battaglia e le loro necessità. Queste informazioni sarebbero state considerate in futuro. "E se necessario, regoleremo", ha aggiunto Blinken.

Come riportato dal "New York Times", il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sotto pressione per allentare le limitazioni. I principali strateghi militari americani non si oppongono più e i principali ex diplomatici e generali americani hanno recentemente scritto una lettera a Biden per "consentire all'Ucraina di difendersi".

Mosca avverte di sanzioni sul metallo

In precedenza, Biden aveva informato i reporter che stavano "lavorando" sulla questione del consentire gli attacchi sul territorio russo. Fino ad ora, gli Stati Uniti hanno limitato l'uso delle loro armi alla difesa contro l'offensiva russa contro la città ucraina orientale di Kharkiv.

In risposta agli attacchi con armi a lungo raggio, il Presidente russo Vladimir Putin ha recentemente menzionato restrizioni sulle esportazioni di metalli, compreso l'uranio. La Russia è il sesto maggiore produttore al mondo, mentre altre materie prime come il titanio o il nichel hanno anche acquirenti occidentali.

Secondo l'Istituto per gli Studi sulla Guerra (ISW), oltre 200 bersagli militari in Russia sono alla portata dei missili ATACMS a lungo raggio degli Stati Uniti. Questi bersagli includono grandi basi di supporto militare, stazioni di comunicazione, centri logistici, facilities di riparazione, depositi di carburante, depositi di munizioni e quartier generali.

"Guardian": Regno Unito approva attacchi con Storm-Shadow

Le fonti del britannico "Guardian" suggeriscono che il Regno Unito ha già dato il suo consenso all'Ucraina per utilizzare i missili da crociera Storm-Shadow contro i bersagli profondi all'interno della Russia. Secondo il rapporto, questa decisione non verrà annunciata pubblicamente quando il Primo Ministro britannico Keir Starmer e Biden si incontreranno a Washington venerdì. Non ci fu nemmeno un annuncio pubblico durante la visita del Segretario

