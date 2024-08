- Diversi pompieri feriti in un incendio in garage

Durante lo spegnimento di un incendio in un garage a Viersen, diversi pompieri sono rimasti feriti. Durante il tentativo di aprire la porta del garage in fiamme con attrezzi lunedì sera, ci sono state improvvisamente delle fiammate, ha riferito la città di Viersen.

Un pompiere ferito è stato portato in un centro specializzato in elicottero. Un'altra persona ferita è stata portata in ospedale per accertamenti in ambulanza. In totale, sono stati impiegati 45 operatori, che hanno spento rapidamente l'incendio.

