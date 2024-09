Diversi membri del gabinetto si stanno dimettendo sotto la guida di Selensky.

Più Membri del Gabinetto Ucraino Si Dimettono Tra le dimissioni, Olexander Kamyshyn, il Ministro per l'Industria Strategica, si dimette. Ha supervisionato la produzione di armi nazionali durante il conflitto con la Russia. Kamyshyn annuncia il suo coinvolgimento continuo nel settore della difesa, sebbene in una capacità rivista. Il presidente del parlamento conferma le dimissioni del Ministro della Giustizia Denys Maliuska e del Ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets.

Morti a Poltava Salgono Un attacco con missili russi causa almeno 47 morti nella regione di Poltava. Secondo i resoconti ucraini, due proiettili hanno distrutto un edificio nella capitale di Poltava, utilizzato dall'Istituto Militare delle Comunicazioni, come condiviso da Presidente Volodymyr Zelenskyj su Telegram. Più di 200 persone sono rimaste ferite.

Scholz Accoglie il Critico del Cremlino Kara-Mursa Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz accoglie Vladimir Kara-Mursa, rilasciato dalla prigionia russa, a Berlino. "Sono colpito dalla tenacia e dal coraggio di Vladimir Kara-Mursa e dalla sua inesorabile ricerca di un futuro democratico per la Russia", afferma Scholz sulla piattaforma X. "Abbiamo facilitato il suo rilascio nello scambio di prigionieri di agosto e oggi abbiamo avuto la fortuna di avere una conversazione estesa". Kara-Mursa è uno dei più di 20 individui liberati nello scambio di prigionieri eccezionale tra Russia e varie nazioni occidentali a inizio agosto.

La Russia Si Prepara per la Difesa del Ponte di Kerch L'agenzia di intelligence britannica prevede un altro attacco al ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea occupata. La Russia ha installato barriere galleggianti e sommerse, ha posato mine marine e installato generatori di fumo per oscurare la vista del ponte. Il numero di sistemi di difesa aerea è aumentato. Inoltre, la Russia sta costruendo una struttura accanto al ponte, che potrebbe essere un altro ponte a corsia unica o una barriera per impedire gli esplosivi dei droni ucraini.

Il Ministero della Difesa Ucraino Presenta un Nuovo APC Il Ministero della Difesa ucraino presenta un nuovo veicolo da trasporto truppe corazzato (APC) per le truppe ucraine. Il Khorunzhyi, che significa "Portabandiera" e che era un grado militare negli eserciti cosacchi, è stato in sviluppo per un po' di tempo, con un prototipo avvistato al fronte lo scorso febbraio. Questo annuncio è probabile che porti al dispiegamento di molti altri esemplari - un rafforzamento necessario e fatto in casa per le esigenze di equipaggiamento militare dell'Ucraina.

Critiche per l'Invito di Putin da Parte della Mongolia Estonia e Lituania condannano la Mongolia per aver invitato il presidente russo Vladimir Putin. "La scelta del governo mongolo di accoglierlo calorosamente invece di arrestarlo mina significativamente il Tribunale Penale Internazionale e il sistema giuridico globale", afferma il Ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna a Tallinn. "La Mongolia aveva un'opportunità eccezionale per contribuire alla fine dell'invasione russa in Ucraina e ha scelto di non coglierla". Il suo omologo lituano, Gabrielius Landsbergis, lo definisce "inaccettabile" che il governo mongolo abbia ignorato il mandato di arresto vincolante emesso dal Tribunale Penale Internazionale contro Putin. "Questo è un altro esempio del sistema basato sul diritto internazionale che si disintegra", afferma Landsbergis, secondo l'agenzia BNS a Vilnius.

Il Processo per il 'Spia' Francese in Russia Comincia Un lavoratore francese per un'organizzazione non governativa svizzera va a processo a Mosca, accusato di violare la legge russa sui "-Agenti stranieri". Il tribunale ordina che Vinatier rimanga in custodia almeno fino a febbraio dell'anno successivo all'inizio del processo. Vinatier ha lavorato come esperto di Russia e stati ex sovietici per il Center for Humanitarian Dialogue (HD), un'organizzazione non governativa che si concentra sulla risoluzione dei conflitti armati attraverso la mediazione e la diplomazia discreta. È stato arrestato a Mosca in giugno.

La Germania Fornirà all'Ucraina Altri Sistemi IRIS-T Secondo fonti di sicurezza, la Germania intende fornire all'Ucraina altri sei sistemi IRIS-T SLM di difesa aerea. Il governo federale intende anche acquisire sei sistemi IRIS-T aggiuntivi per le Forze Armate tedesche.

Un elicottero Mi-8 Russo Si Cria I media russi riportano un altro incidente di un elicottero Mi-8 russo. Secondo Alexey Tsydenov su Telegram, l'elicottero ha effettuato un "atterraggio duro" a 85 chilometri da Irkutsk, ferendo due persone. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso. A bordo c'erano sei persone. L'elicottero è stato segnalato come disperso dopo la perdita di contatto al confine tra la Repubblica di Buryatia e la regione di Irkutsk, secondo Ria Novosti.

Zelensky: 41 Morti e 180 Feriti nell'Attacco a Poltava Un attacco con missili russi alla città centrale ucraina di Poltava causa la morte di 41 persone e più di 180 feriti, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky. L'area intorno a una scuola e un ospedale vicino è stata colpita e un edificio dell'Istituto delle Comunicazioni è stato parzialmente distrutto. "Sulla base delle informazioni disponibili, l'avversario ha utilizzato due missili balistici", ha detto il Ministero della Difesa ucraino. "Il divario tra l'allarme e l'arrivo dei missili mortali era così breve che hanno colto le persone mentre uscivano dal rifugio antiaereo durante l'evacuazione". Si presume che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie. I servizi di soccorso sono riusciti a salvare 25 persone, tra cui 11 estratte dalle macerie.

13:12 Scoop dall'Interno: USA Vicino a un Accordo per Fornire Missile a Lungo Raggio all'UcrainaFonti sostengono che gli USA sono vicini a un accordo per fornire all'Ucraina missili da crociera a lungo raggio in grado di raggiungere zone profonde della Russia. Tuttavia, le autorità ucraine potrebbero dover attendere ancora alcuni mesi per la consegna a causa di problemi tecnici che gli USA devono risolvere prima, secondo fonti americane. Il piano dovrebbe essere annunciato in autunno. Le armi in questione sono i Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), missili da crociera aria-superficie con capacità medio-lunghe. Possono essere lanciati da aerei contro obiettivi terrestri. Fornire JASSM all'Ucraina potrebbe potenziare le sue capacità strategiche e darle un vantaggio sull Russia.

12:43 Russia Accusa Prominente Scienziato di Alto Tradimento per Lavoro sui Missile IpervelociUn tribunale russo ha condannato un famoso scienziato a 15 anni in un campo di lavoro per accuse di alto tradimento per aver apparentemente condiviso informazioni riservate. Si tratta dell'ultima detenzione di uno scienziato accusato di spionaggio. Il 57enne era coinvolto nello sviluppo del progetto missilistico ipersonico della Russia, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe. Due dei suoi collaboratori sono stati anch'essi condannati con l'accusa di tradimento. Negli ultimi anni, quasi una dozzina di scienziati dell'Istituto per la Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) di Novosibirsk che hanno lavorato su questa tecnologia sono stati accusati di tradimento dalla Russia. Lo scienziato è stato arrestato ad agosto 2022. Si trova di fronte a gravi accuse, secondo fonti di sicurezza.

12:15 Il Commercio Russia-India quasi RaddoppiaIl commercio tra Russia e India è quasi raddoppiato lo scorso anno, ha informato Anatoly Popow, vice presidente della banca russa Sberbank, in una conversazione con l'agenzia di stampa Reuters. Il commercio tra i due paesi ha raggiunto circa 65 miliardi di dollari nel 2023. Questo significativo aumento è principalmente dovuto al fatto che l'India è diventata un importante importatore di petrolio russo dopo le sanzioni occidentali imposte a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. "Nel 2022, l'interesse delle compagnie russe per il mercato indiano è significativamente cresciuto, poiché questo mercato è un'alternativa", ha detto Popow. "Oggi, stiamo aprendo conti in rupie per i clienti russi. Non escludiamo che la rupia possa essere utilizzata non solo come metodo di pagamento, ma anche come strumento di risparmio", ha aggiunto. Sberbank gestisce i pagamenti per circa il 70% di tutte le esportazioni russe in India.

11:47 Putin Invita il Mongolia al Summit dei BRICSIl presidente russo Vladimir Putin ha accolto il presidente mongolo Uchnaagiin Chürelsuh durante la sua visita in Mongolia e gli ha rivolto un invito al prossimo summit dei BRICS in Russia. "Siamo lieti della tua partecipazione", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe durante l'incontro di Ulaanbaatar. La riunione dei principali paesi emergenti, guidata da Russia e Cina, si terrà alla fine di ottobre a Kazan, la capitale della Repubblica del Tatarstan. Putin ha menzionato la sua volontà di discutere la cooperazione economica durante la sua visita in Mongolia. Secondo i resoconti dei media, la pianificata gasdotto Power of Siberia 2, che la Russia vuole costruire per la Cina, potrebbe essere un argomento durante la visita di Putin a Ulaanbaatar in quanto passerà attraverso la Mongolia.

11:22 Russia Rafforza la Difesa Aerea a BelgorodL'esercito russo ha posizionato ulteriori sistemi di difesa aerea nella regione di Belgorod, secondo il Ministero della Difesa. La regione di frontiera è stata oggetto di frequenti attacchi da parte delle controffensive ucraine per un certo periodo di tempo.

10:57 Ucraina: Russia Attacca l'Infrastruttura FerroviariaI rapporti ucraini suggeriscono che la Russia ha attaccato l'infrastruttura ferroviaria in parti dell'Ucraina durante la notte di martedì. Le regioni settentrionali di Sumy e Dnipropetrovsk nell'Ucraina centro-orientale sono state colpite, secondo la compagnia ferroviaria statale.

10:28 Rapporto: Centinaia di Soldati Ucraini a Rischio di Essere Accerchiati a PokrovskCentinaia di soldati ucraini sono a rischio di essere accerchiati dalle forze russe nella regione di Donetsk, secondo Forbes. Le forze russe hanno avanzato sulla città ucraina di Pokrovsk, superando i soldati ucraini che tengono la linea tra il villaggio di Memryk e il fiume Vovcha. Il Centro ucraino per le Strategie della Difesa ha avvertito che se la 25ª Brigata Aviotrasportata con i suoi veicoli da combattimento Marder di produzione tedesca non resiste all'avversario vicino a Ukrainsk, potrebbe verificarsi un accerchiamento nemico. Secondo le fonti, parti di almeno quattro brigate ucraine sono state apparentemente accerchiate a sud di Pokrovsk. Le forze ucraine potrebbero aver avviato una ritirata per evitare di essere tagliate fuori dalle forze russe. Questa ritirata potrebbe potenzialmente salvare interi battaglioni ucraini in un momento cruciale, a costo di cedere 30 miglia quadrate.

10:02 ISW: Russia Riprende le Posizioni a KurskSecondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le forze russe hanno recentemente ripreso le posizioni perse a Kursk. Hanno apparentemente preso il controllo delle posizioni vicino al villaggio di Olgovka, con l'ISW che implica che le forze ucraine si sono ritirate dal insediamento. Un blogger militare russo riferisce anche che le truppe ucraine hanno ottenuto lievi guadagni vicino a Pogrebki e Malaya Loknya (situate a nord-ovest di Sudzha) e che le forze russe hanno abbandonato le loro posizioni all'interno di questi insediamenti per evitare l'accerchiamento. Gli attacchi ucraini continuano sui ponti pontonieri russi sul fiume Seim nella regione di Glushkovo.

09:30 Il Benvenuto Mongolo per Putin Despite un Mandato di Arresto InternazionaleNonostante un mandato di arresto internazionale, Vladimir Putin viene accolto con onori da Mongolia, il paese confinante. Questo non è solo dovuto alla posizione della Mongolia tra i giganti Russia e Cina, come spiegato dal corrispondente di ntv Rainer Munz.

09:00 Licenziamento del Capo di Ukrenergo Dopo il Fallimento nella Protezione delle Infrastrutture EnergeticheIl capo di Ukrenergo, l'operatore nazionale dell'energia elettrica dell'Ucraina, è stato licenziato dopo il fallimento nella protezione delle infrastrutture energetiche del paese.

08:22 Rivelazione di Reti di Evasione del Servizio Militare in Ucraina

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno scoperto oltre 570 reti che aiutano gli individui a evitare il servizio militare. Andrii Demtschenko, portavoce del servizio di frontiera statale, ha rivelato questo in televisione ucraina, come riportato dal "Kyiv Independent". Queste organizzazioni aiutano gli uomini ucraini a fuggire all'estero e forniscono certificati medici falsi per dichiararli inabili al servizio militare. Questi servizi costano tra i $7.000 e i $10.000. Gli uomini ucraini di età compresa tra 18 e 60 anni sono generalmente proibiti dal lasciare il paese in quanto potrebbero essere chiamati alle armi. Nel 2024, le agenzie di legge e ordine hanno scoperto più di 200 reti.

07:50 Avanzata a Kherson: un 'disastro naturale' per i russi

Il leader dell'opposizione russa e l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky trova la reazione della popolazione russa all'offensiva ucraina a Kherson "interessante". I russi non vedono l'avanzata ucraina a Kherson come un attacco nemico, Khodorkovsky ha detto al "Tagesspiegel" in un'intervista. Invece, viene vista come un tipo di "disastro naturale". La gente è arrabbiata per la gestione del governo. I tassi di approvazione di Putin sono attualmente in calo.

07:22 Tragedia a Zaporizhzhia: un bambino di otto anni ucciso nell'attacco russo

Secondo i resoconti ucraini, due persone sono state uccise e due ferite in un attacco russo alla città di Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina. L'attacco è avvenuto ieri sera intorno alle 11 pm, secondo Ivan Fedorov, governatore dell'Oblast di Zaporizhzhia, su Telegram. Una donna di 38 anni e un bambino di 8 anni sono stati uccisi. Un 43enne e un 12enne sono rimasti feriti, con la ragazza attualmente in terapia intensiva. Un edificio comunale è stato parzialmente distrutto, con l'esplosione e i detriti che hanno causato danni anche ad altri edifici.

06:58 Sito presunto di lancio dell'arma 'super' di Putin: ricercatori USA affermano

Due ricercatori americani affermano di aver identificato il potenziale sito di lancio del missile 9M370 "Burevestnik" in Russia. Il missile cruise a propulsione nucleare, che Putin vanta come "invincibile" e chiama un "arma super", è noto come SSC-X-9 "Skyfall" nella NATO. Secondo i ricercatori, che hanno analizzato le immagini fornite da una società di satelliti, un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari, situato circa 475 chilometri a nord di Mosca, è sospettato essere il sito di lancio del missile precedentemente segreto. Hanno trovato nove piattaforme di lancio in costruzione. Il luogo è "inteso per un grande sistema di razzi fissi, e l'unico grande sistema di razzi fissi che la Russia sta attualmente sviluppando è Skyfall", ha dichiarato il rapporto. Né il ministero della Difesa russo né l'ambasciata a Washington hanno risposto a una richiesta di commento.

06:30 Raffineria di petrolio di Mosca parzialmente chiusa dopo l'attacco con drone

La raffineria di petrolio di Mosca di Gazprom Neft ha parzialmente chiuso le operazioni dopo un incendio causato da un presunto attacco con drone ucraino, riferisce Reuters, citando fonti anonime. L'unità Euro+ è stata chiusa, che rappresenta circa il 50% della capacità della raffineria. Le operazioni dovrebbero riprendere entro cinque o sei giorni dopo i lavori di riparazione. Lo scorso anno, la pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. L'entità dei danni alla capacità di raffinazione della struttura rimane incerta.

05:58 Critica all'approccio occidentale da parte dell'ex oligarca russo

Il leader dell'opposizione russa e l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky critica il modo in cui i governi occidentali gestiscono la Russia. "L'Occidente sta commettendo diversi errori strategici che prolungano il tempo di Putin al potere", ha detto al Tagesspiegel. "L'Occidente deve dichiarare di essere in guerra con i decisori", ha detto Khodorkovsky, aggiungendo che è scorretto dichiarare la Russia stessa il nemico e equiparare i decisori alla popolazione. Riguardo alla guerra in Ucraina, Khodorkovsky ha detto: "Se l'Occidente avesse agito all'inizio della guerra su larga scala nel febbraio 2022 come fa ora, la guerra sarebbe già finita".

04:13 Zelenskyy: il riprendere la centrale nucleare di Zaporizhzhia potrebbe essere rischioso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy annuncia un incontro con il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) a Kyiv. L'incontro, secondo Zelenskyy, avrà luogo dopo la visita di Rafael Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, come menzionato in un video sui social media di Zelenskyy. Purtroppo, a questo stadio del conflitto, l'Ucraina non può riprendere il controllo della pianta. "Al momento, non vedo possibilità del genere sul campo di battaglia, e quelle che potrebbero esserci sono rischiose", commenta Zelenskyy. Grossi ha twittato in precedenza sulla sua visita alla pianta per "continuare ad aiutare e prevenire un disastro nucleare". La struttura, la più grande centrale nucleare d'Europa, è sotto il controllo russo sin dall'inizio dell'invasione del 2022. Entrambe le parti si accusano a vicenda di attacchi alla centrale.

02:27 Il governatore: Missili russi uccidono almeno una persona a DniproIn un attacco con missili russi nella città ucraina centrale di Dnipro, almeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dal governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, su Telegram. Vari edifici residenziali in un distretto della città sono stati danneggiati nell'attacco. Tuttavia, le informazioni non sono state verificate in modo indipendente.

23:55 Zelensky sogna l'approvazione delle armi a lungo raggio, menziona la GermaniaSul fronte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a chiedere armi a lungo raggio durante un incontro con il primo ministro olandese Dick Schoof a Saporischschya. Zelensky ha sottolineato la necessità di autorizzazione per colpire i bersagli all'interno della Russia, oltre alla fornitura di questi missili, dicendo: "Non solo sono necessari colpi contro i bersagli in profondità russa, ma anche la consegna di questi missili". La Russia ha parzialmente occupato la regione di Saporischschya, ma non la sua capitale. Sono stati discussi nuovi sistemi di difesa aerea del tipo Patriot, aerei da combattimento aggiuntivi del tipo F-16 forniti dai partner, nonché munizioni e attrezzature extra. "Tutte queste misure sono essenziali per prevenire la Russia dal lanciare nuove offensive in Ucraina", ha detto Zelensky. Ha fatto riferimento all'appoggio delle armi a lungo raggio e ha menzionato paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania. Oggi Kyiv ha un punto di vista più ottimista. Non sono stati forniti dettagli.

22:13 Kyiv critica il governo mongolo per aver aiutato Putin, minaccia conseguenzeL'Ucraina critica il governo mongolo per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin e chiede conseguenze. La Mongolia ha facilitato Putin, che è ricercato per crimini di guerra in Ucraina, ha dichiarato Heorhiy Tychyj, portavoce del Ministero degli Affari Esteri a Kyiv. Questo rende la Mongolia complice dei "crimini di guerra" di Putin. Putin è arrivato oggi nella capitale mongola. "Lavoreremo con i nostri partner per garantire che questo abbia conseguenze per Ulan Bator", ha annunciato Tychyj. "Il fallimento del governo mongolo nell'esecuzione del mandato di arresto dell'ICC contro Putin è un grave colpo per l'ICC e per il sistema di giustizia penale internazionale", ha detto il portavoce del ministero degli esteri.

21:59 Despite international arrest warrant, Putin welcomed in MongoliaDespite an arrest warrant from the International Criminal Court (ICC), Russian President Vladimir Putin was welcomed in Mongolia. The Ukrainian government then announced plans to work with partners to impose "consequences" on Mongolia. The ICC issued the arrest warrant for alleged unlawful deportation of Ukrainian children during the ongoing Ukraine war since February 2022. Ukraine, the West, and human rights activists demand its enforcement. Putin was greeted with an honor guard at Ulan Bator airport today. The aim of his visit is to celebrate the 85th anniversary of the victory of Soviet and Mongolian forces over Japan. A meeting between Putin and Mongolian President Uchnaa Khurelsukh is on the agenda.

21:48 Report: Ukraine utilizes "Palianytsia" drone for the first time against Crimea targetThe Ukrainian military supposedly used the Ukrainian-made rocket drone "Palianytsia" against a military target in the Russian-occupied Crimean Peninsula for the first time in August, as reported by the Ukrainian newspaper "Ukrainska Prawda." The apt name of the drone, the report suggests, may be a source of frustration for Russian troops: "Palianytsia" is a challenging Ukrainian word for Russian speakers. Since the onset of the comprehensive Russian invasion, Ukrainians have been using the term to refer to Russian military personnel or saboteurs.

