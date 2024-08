- Diversi incidenti in montagna nel fine settimana - feriti e morti

Trekking e scalata nelle Alpi Bavaresi

Almeno tre persone sono morte durante il trekking e la scalata nelle Alpi Bavaresi nel weekend. Un 60enne è stato anche gravemente ferito e portato in ospedale. Un ragazzo di 13 anni è scampato a un brutto spavento e ha riportato solo ferite lievi: un elicottero di soccorso ha salvato il ragazzo da un fiume dopo che era stato trascinato via dalla corrente.

Amici separati a causa del maltempo: 23enne cade e muore

Un 23enne di Erlangen è morto nel tentativo di attraversare il Watzmann nelle Alpi di Berchtesgaden. Lui e un amico avevano deciso di scalare la montagna il giovedì, ma si sono separati a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L'amico voleva abbandonare la traversata, ma il 23enne ha continuato con un gruppo sconosciuto di scalatori. Quando il 23enne non poteva essere raggiunto e non rispondeva, il suo amico ha segnalato la sua scomparsa sabato sera. La domenica, i team di soccorso hanno trovato il corpo del giovane. Si presume che sia caduto nella zona della vetta centrale del Watzmann. La polizia cerca testimoni.

Uomo di Monaco cade per 150 metri e muore

Un uomo di 32 anni di Monaco è caduto per circa 150 metri e ha perso la vita durante una passeggiata nelle Prealpi Bavaresi domenica pomeriggio. Secondo la polizia, è inciampato sui cavi d'acciaio mentre scendeva dal Brecherspitz vicino a Schliersee e è caduto lungo il pendio meridionale. Era con sei amici al momento e è morto sul posto a causa delle ferite.

Sabato, un uomo di 65 anni del Basso Bavaro è collassato e morto sul Hochstaufen nella regione di Berchtesgaden. La Croce Rossa Bavarese (BRK) ha riferito che è probabile che sia collassato a causa di una malattia acuta, piuttosto che per una caduta. I tentativi di rianimarlo da parte dei compagni di escursione e di un medico sono risultati infruttuosi.

Scalatore cade con rocce rotte

In precedenza, un uomo di 60 anni è stato ferito quando è caduto di diversi metri durante la scalata del percorso Sternschnuppe al Feuerhörndl sul lato nord-ovest della Reiteralpe. L'uomo di Salisburgo è stato colpito da una roccia rotta sul piede e sulla gamba inferiore e è stato portato in clinica per il trattamento.

Venerdì pomeriggio, un ragazzo di 13 anni è stato trascinato via dalla corrente della Weißach vicino alle cascate di Buchenegger a Oberstaufen nell'Allgäu. Si è incastrato tra un albero e una roccia in una sezione stretta del fiume e ha dovuto essere salvato con l'elicottero. Ha riportato solo ferite lievi.

