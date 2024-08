- Diversi feriti in un incidente nella fabbrica di noodle di Giesaer

Incidente alla fabbrica di pasta di Riesa ha lasciato diverse persone ferite. Secondo le informazioni attuali, l'acido cianidrico tossico è fuoriuscito durante un'operazione di disinfestazione di routine, come riferito dal centro di controllo delle emergenze responsabile su richiesta. Sei persone sono state portate negli ospedali. La gravità delle loro ferite non è ancora nota.

I vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono stati dispiegati con più di 30 veicoli e due elicotteri, inclusi specialisti in materiali pericolosi. La società non era inizialmente disponibile per un commento. Diversi mezzi di comunicazione avevano già riferito dell'incidente nel pomeriggio.

L'incidente alla fabbrica di pasta di Riesa ha richiesto una chiamata immediata al centro di controllo delle emergenze. Appresa la fuga tossica, è stata classificata come situazione di emergenza.

