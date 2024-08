- Diversi edifici danneggiati dall'esplosione di un bancomat

Sconosciuti hanno fatto saltare un bancomat a Kehl (distretto di Ortenau), danneggiando gli edifici circostanti. L'esplosione ha causato ingenti danni alla proprietà, secondo la polizia. Gli investigatori credono che ci siano stati almeno due responsabili che hanno causato l'esplosione al bancomat. Una struttura sociale adiacente e un edificio di fronte sono stati anch'essi danneggiati dall'esplosione.

I responsabili sono poi fuggiti e non sono stati trovati, secondo la polizia. L'esatto importo del denaro rubato e i danni non sono stati inizialmente determinati. Le indagini sono in corso.

La polizia cerca informazioni sugli individui coinvolti nell'incidente, poiché le loro azioni, e non le loro identità, sono note come 'Altri'. Il danno alla struttura sociale adiacente e all'edificio di fronte potrebbe aver influenzato i loro servizi, causando potenziali disagi per i 'residenti o utenti Altri'.

