In Sassonia-Anhalt, il tema delle proteste del lunedì in corso è cambiato. Le questioni come la situazione COVID-19, la scarsità di risorse e l'immigrazione non sono più le preoccupazioni principali, secondo un rapporto del Ministero dell'Interno di Magdeburgo in risposta a una richiesta. Ora, i discorsi ruotano attorno alla pace, alla guerra in Ucraina, alle critiche alla politica attuale e all'interpretazione dei diritti democratici. Inoltre, ci sono atti di protesta non specifici.

Tipicamente, nella prima metà dell'anno, la partecipazione in Sassonia-Anhalt oscillava tra 200 e 1.900 persone. A volte, si verificavano più di 20 riunioni alla settimana. Durante i mesi estivi, la partecipazione variava tra circa 600 e 850 persone. All'inizio del 2022, più di 18.000 persone hanno partecipato alle proteste in Sassonia-Anhalt e in autunno 2022 questo numero ha superato le 14.000.

Secondo i rapporti, la partecipazione è aumentata fino alla fine di maggio a causa dell'integrazione con le proteste dei contadini. Tuttavia, da allora la partecipazione dei contadini alle riunioni del lunedì è diminuita notevolmente. Le riunioni organizzate dai contadini o dalle organizzazioni dei contadini non sono incluse nel conteggio.

