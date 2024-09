Diverse vittime e numerosi dispersi a seguito di un incidente di barca che ha coinvolto migranti vicino alla costa spagnola.

Un'imbarcazione in legno al largo dell'isola Canaria di El Hierro ha apparentemente causato la morte di numerosi migranti. Secondo i resoconti del servizio di soccorso marittimo spagnolo, ci sono ancora 48 persone disperse. Quattordici corpi sono stati recuperati sin dall'incidente, avvenuto intorno alle 1 a.m. di sabato, con solo 27 migranti tra almeno 84 passeggeri salvati, compresi quattro minori.

Le operazioni di ricerca sono riprese all'alba, coinvolgendo tre navi e tre elicotteri, secondo il servizio di soccorso. Tuttavia, le possibilità di trovare altri sopravvissuti sembrano remote. Sabato, i membri dell'equipaggio delle squadre di soccorso hanno confessato che le possibilità erano scarse.

La barca in legno, che trasportava almeno 84 migranti dall'Africa, si è capovolta intorno alle 1 a.m. di sabato, a circa quattro miglia nautiche (più di sette chilometri) a sud di La Restinga sull'isola Canaria occidentale di El Hierro. L'incidente è avvenuto quando si è verificato un movimento di massa verso un lato della barca proprio mentre si avvicinava una nave di soccorso. Se non verranno trovati altri sopravvissuti, il numero delle vittime potrebbe superare i 60.

I sopravvissuti hanno riferito di sentirsi esausti, disidratati e intirizziti. I passeggeri a bordo della barca capovolta erano rimasti senza acqua e cibo per due giorni, secondo Anselmo Pestana, rappresentante del governo spagnolo alle Canarie. Sono stati costretti a bere acqua di mare a causa delle loro condizioni disperate. La situazione caotica a bordo della barca affollata potrebbe aver causato il panico tra i passeggeri alla vista della nave di soccorso durante la notte. I sopravvissuti hanno dichiarato che la barca era partita una settimana prima dalla città di Nouadhibou, sulla costa occidentale della Mauritania, a circa 750 chilometri da El Hierro.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), circa 30.000 migranti hanno raggiunto le Canarie dall'Africa nel 2023, superando di gran lunga il numero di migranti che hanno raggiunto lo stesso punto nel 2022. Le barche partono dalla costa africana occidentale, che va dalla Guinea meridionale al Marocco settentrionale. L'ONG spagnola Caminando Fronteras stima che circa 4.800 persone siano morte durante il viaggio, o per annegamento o per stanchezza, tra gennaio e la fine di maggio.

L'incidente della barca dei rifugiati, come riferito nei resoconti del servizio di soccorso, ha causato la perdita di numerosi migranti al largo dell'isola Canaria di El Hierro. Le squadre di ricerca e soccorso hanno continuato i loro sforzi, ma le possibilità di trovare altri sopravvissuti sembrano remote.

Leggi anche: