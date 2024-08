Diverse spezie indiane hanno problemi di qualità.

Il mercato indiano delle spezie da un miliardo di dollari, con i suoi exports verso diverse nazioni, è attualmente sotto esame a causa delle regolamentazioni intensificate. Di recente, le autorità di New Delhi hanno riscontrato problemi di qualità che hanno interessato due importanti player del settore.

Una consistente percentuale di spezie indiane popolari a livello globale è stata trovata con problemi di qualità e sicurezza. Secondo i risultati dei test delle autorità indiane, forniti a Reuters, circa il 12,5% dei campioni esaminati ha mostrato tali problemi. In precedenza, Hong Kong ha proibito la vendita di alcune miscele di spezie indiane a causa del rilevamento di alti livelli di pesticidi. In seguito, la Gran Bretagna ha rafforzato i controlli sulle importazioni dall'India. Sono state annunciate indagini successive da parte degli Stati Uniti, della Nuova Zelanda e dell'Australia.

In risposta a questi sviluppi, l'Autorità per la Sicurezza Alimentare dell'India ha effettuato esami, prelievi di campioni e test sulle miscele di spezie. I dati di Reuters rivelano che su oltre 4000 campioni prelevati tra maggio e l'inizio di luglio, 474 hanno dimostrato problemi di qualità e sicurezza. Ufficialmente, le autorità hanno promesso di adottare misure contro le aziende responsabili.

I produttori segnalati da Hong Kong, MDH e Everest, hanno energicamente sostenuto la sicurezza dei loro prodotti per il consumo. Popolari in India, il principale esportatore, produttore e consumatore di spezie al mondo, questi marchi sono anche distribuiti in Europa, Asia e Nord America.

Una società di ricerca di mercato, Zion Market Research, ha stimato che il mercato indiano delle spezie ha generato circa 9,5 miliardi di euro di entrate nel 2022. Le esportazioni di spezie hanno raggiunto un picco senza precedenti di oltre quattro miliardi di euro nell'anno fiscale chiuso a marzo.

Le regolamentazioni intensificate e i problemi di qualità nel mercato indiano delle spezie da un miliardo di dollari stanno portando a un maggiore scrutinio da parte di diversi mercati internazionali. Ad esempio, la Gran Bretagna ha rafforzato i controlli sulle importazioni dopo il rilevamento di problemi in alcune spezie.

La situazione attuale nel mercato indiano delle spezie potrebbe potenzialmente influire sui ricavi dei principali player, con consistenti proporzioni di campioni che mostrano problemi di qualità e sicurezza.

