Diverse proteste a Solingen

Il fatto di Solingen ha scatenato tristezza e intense controversie, portando a un acceso dibattito politico. Lo si può vedere nelle manifestazioni serali che si svolgono sul luogo del crimine. In una di queste, le tensioni sono esplose tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Dopo l'attacco a Solingen, vari gruppi di protesta si sono radunati nel centro della città. Secondo un rappresentante della polizia, ci sono state almeno tre manifestazioni intorno al centro della città e al luogo del crimine. All'inizio, l'atmosfera era tranquilla, ma un gruppo che partecipava a una manifestazione di sinistra ha oltrepassato il blocco della polizia. Gli ufficiali sono stati costretti a proteggersi con i loro bastoni. La polizia era presente con personale sufficiente per garantire la sicurezza.

La polizia non è stata in grado di fornire un conteggio preciso del numero di partecipanti a ciascuna manifestazione. Per una cerimonia commemorativa organizzata dalla coalizione "Wuppertal in Piedi", un collettivo di organizzazioni di sinistra e civili, la polizia si aspettava circa 100-200 partecipanti. Nel frattempo, il Giovane Alternativa, la divisione giovanile dell'AfD, aveva circa 50 partecipanti registrati con la polizia per la loro manifestazione.

La notte di venerdì, si è verificato un incidente a una festa in città a Solingen, dove un uomo sembra aver attaccato a casaccio i passanti, causando tre morti. La notte di sabato, un uomo di 26 anni di origine siriana è stato arrestato. Le autorità tedesche lo stanno interrogando per accuse di omicidio e presunti legami con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS). È stato emesso un mandato di arresto. L'evento ha acceso un dibattito politico sulla violenza, il terrorismo e l'immigrazione.

Il dibattito politico a Solingen è stato influenzato anche dai presunti legami del sospetto con i terroristi dello Stato Islamico. I manifestanti affiliati a vari gruppi, compresi quelli contro lo Stato Islamico, hanno espresso le loro opinioni durante le manifestazioni nel centro della città.

Leggi anche: