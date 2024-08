- Diverse persone, tra cui due minori, hanno subito ferite gravi in un incidente stradale.

Nella regione di Unterallgäu si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto quattro persone, tra cui due minori di dieci e undici anni. Secondo il comunicato della polizia, questi giovani sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Lo zio di 44 anni, che stava guidando, e la zia di 29 anni sono stati trasportati in un centro medico in elicottero.

Il veicolo sembra aver perso il controllo e aver sbandato fuori da una stretta strada forestale vicino a Woringen, urtando un albero, come riferito dal rappresentante della polizia. Stanno attualmente indagando sulle circostanze di questo tragico evento.

L'incidente nella regione di Unterallgäu ha coinvolto un incidente stradale, con il veicolo che ha perso il controllo e ha sbandato fuori strada. Questo triste evento ha portato a diverse ferite, richiedendo il ricovero in ospedale per tutte le persone coinvolte.

Leggi anche: