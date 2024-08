- Diverse persone ferite in un incidente a Zwickau

In un incidente stradale avvenuto a Zwickau, tre persone sono rimaste ferite. Secondo i rapporti della polizia odierni, un 26enne ha tentato di uscire da un parcheggio nel distretto di Marienthal-Ost lunedì sera, senza notare un veicolo che sopraggiungeva dalla corsia di sinistra, causando una collisione tra i due veicoli. Il 26enne ha riportato ferite gravi. Il suo passeggero di 33 anni e il conducente di 47 anni dell'altro veicolo hanno riportato ferite lievi. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche.

L'incidente è avvenuto nella vivace città di Zwickau, dove i feriti sono stati successivamente portati in ospedali locali per le cure mediche.

