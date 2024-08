- Diverse persone arrestate

In relazione alla prematura morte dell'ex star di "Friends" Matthew Perry (1969-2023), sono state effettuate diverse arresti negli Stati Uniti. Come riportato dal portale statunitense "TMZ", tra gli arrestati figura almeno un medico. Inoltre, sono state sequestrate "computer, telefoni e altri dispositivi elettronici", come rivelato da fonti all'interno delle agenzie di legge e ordine. Le indagini sono in corso per determinare chi ha fornito a Perry la droga ketamina, il cui uso ha portato l'attore a perdere conoscenza nella vasca da bagno della sua casa di Los Angeles e a annegare.

Da dove proveniva la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry?

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) sta conducendo l'indagine criminale insieme a due agenzie federali, tra cui l'Amministrazione per il Controllo delle Droge degli Stati Uniti. Secondo "TMZ", Perry ha ricevuto la droga, che è anche approvata come medicinale negli Stati Uniti, legalmente come parte della terapia infusionale per l'ansia e la depressione. Tuttavia, la sua ultima sessione di terapia si è svolta circa una settimana e mezzo prima della sua morte, suggerendo che abbia ottenuto la ketamina che alla fine ha causato la sua morte da solo.

Almeno un medico e diversi spacciatori sospettati di aver aiutato a ottenere e consegnare la ketamina a Perry sono stati arrestati, secondo "TMZ". Sono state trovate anche conversazioni via messaggio in cui gli arrestati discutono della richiesta di Perry per la droga e del prezzo che avrebbe pagato per essa.

La ketamina è un anestetico dissociativo con effetti allucinogeni che viene anche utilizzato nel trattamento della depressione. Oltre alla ketamina, sono state trovate tracce dell'oppioide buprenorfina nel corpo di Perry. Il buprenorfina viene principalmente utilizzata per trattare il dolore cronico grave e per disintossicarsi da altri oppioidi. Inoltre, è stata diagnosticata la malattia cardiaca ischemica nell'attore.

Matthew Perry ha lottato con la dipendenza da droga e alcol per tutta la vita, un argomento che affronta candidamente nel suo libro "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". È diventato famoso per il suo ruolo nella sitcom di culto "Friends". Insieme a Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Matt LeBlanc (57), David Schwimmer (57) e Lisa Kudrow (61), ha fatto parte del cast principale della serie.

