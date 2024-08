- Diverse operazioni a causa di tempeste nel nord

Alluvioni e temporali hanno portato a diversi dispiegamenti dei vigili del fuoco nel nord. Nel distretto di Pinneberg, i servizi di emergenza sono stati chiamati otto volte a causa di seminterrati e strade allagati, come ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco. Tra questi c'era un magazzino. Soprattutto le foglie secche hanno intasato le griglie di scarico. Nella città anseatica di Amburgo ci sono state "alcune chiamate", ha detto un portavoce. I vigili del fuoco sono stati chiamati principalmente per seminterrati allagati. Il breve temporale del mattino è stato solo un assaggio di ciò che verrà, secondo le previsioni. "Sono rispettoso di questo pomeriggio", ha detto il portavoce.

Avviso di temporale sollevato - ma non un vero e proprio cessato allarme

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha sollevato l'avviso per forti temporali nella regione metropolitana di Amburgo e nella zona tra il Weser e l'Elba al mattino.

Tuttavia, un portavoce ha detto che i temporali sono ancora attesi - con temporali localizzati che portano forti piogge di 25 a 40 litri per metro quadrato in poco tempo e forti raffiche fino a 90 chilometri orari fino a tarda mattinata. Il DWD si aspetta anche piogge fino a 40 litri per metro quadrato all'ora nel pomeriggio.

I temporali sono attesi spostarsi verso est e dissiparsi entro giovedì mattina.

L'Agenzia Europea per le Previsioni Meteorologiche ha emesso avvisi per possibili forti temporali in diversi paesi, compresa la Germania. Nonostante il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) abbia sollevato l'avviso di forti temporali nella regione metropolitana di Amburgo, si attendono ancora temporali localizzati all'interno dei confini dell'Unione Europea.

